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Ефремов заявил о превращении актеров в дармоедов 

Анастасия Иванова 48 минут назад
Ефремов заявил, что актеры стали дармоедами
Фото: globallookpress.com
Актер Михаил Ефремов рассказал о влиянии пандемии коронавируса на работу артистов. Он пожаловался в интервью "Спорт-Экспрессу", что сотрудники театров превратились в дармоедов.
По словам Михаила Ефремова, актерам невозможно прожить без зрителя. Коронавирус оказал сильное влияние на отрасль.
"Шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!" — рассказал актер.
Кроме того, Михаил Ефремов добавил, что завидует в этом плане футболистам. Они, в отличие от актеров, могут продолжать "зарабатывать на хлеб", играя при пустых трибунах.
Ранее "Рамблер" рассказывал про актеров, которых уволили во время съемок.
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