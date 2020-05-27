Ефремов заявил, что актеры стали дармоедами

Актер Михаил Ефремов рассказал о влиянии пандемии коронавируса на работу артистов. Он пожаловался в интервью "Спорт-Экспрессу", что сотрудники театров превратились в дармоедов.

По словам Михаила Ефремова, актерам невозможно прожить без зрителя. Коронавирус оказал сильное влияние на отрасль.

"Шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!" — рассказал актер.

Кроме того, Михаил Ефремов добавил, что завидует в этом плане футболистам. Они, в отличие от актеров, могут продолжать "зарабатывать на хлеб", играя при пустых трибунах.