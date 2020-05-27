Что стало с актрисой, сыгравшей проститутку у Гайдая

В комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" у Виктории Островской была небольшая, но ужасно запоминающаяся роль стамбульской девушки легкого поведения. Позже, однако, о ней никто ничего не слышал. "Рамблер" рассказывает, чем после занялась девушка.

На съемки "Бриллиантовой руки" девушку пригласила ассистентка Гайдая, которая предположила, что та имеет отношение к актерской профессии. Тогда Виктория работала на автобазе, однако постановщик что-то в ней углядел и утвердил без лишних вопросов.

Для хорошего старта кинокарьеры "Бриллиантовая рука" была довольно неплохим началом, успех комедии поспособствовал бы дальнейшему продвижению. Однако последовавшее продолжение — маленькая роль в картине "Старый знакомый" почти никому не запомнилась.

Кадр из фильма "Старый знакомый"

К сожалению, карьера в кино у Виктории не получилась, в театре провинциальную девушку просто так брать не стали, предлагали только роли через постель, от чего Островская отказывалась.

В результате она устроилась в Российскую государственную библиотеку, где проработала более 30 лет, однако зарплаты все равно не хватало, чтобы обеспечивать себя и ребенка, поэтому она начала убираться в квартире состоятельных женщин, что выводило несостоявшуюся актрису из себя.

Потом Островская некоторое время переживала жизненные трудности: неудача с кинокарьерой, маленький ребенок, больная мама, материальные проблемы, смена профессий — доводили до слез. Выходом стали транквилизаторы в ленинградской клинике неврозов и психотерапии.

Кадр из YouTube/iaprivalov

В дальнейшем она уже не искала себе мужа, а нашла смысл жизни в заботе о внуках, домашних животных и занятиях спортом. Сейчас у Виктории есть YouTube-канал, где иногда появляются видеоролики.