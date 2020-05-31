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Советские актеры, которых знают только по псевдониму 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Советские актеры, которых знают по псевдониму
Фото: globallookpress.com
Мало кто знает, что иногда знакомые имена — это не более чем псевдонимы. «Рамблер» расскажет о советских актерах, которые сменили имя.

Андрей Миронов

Любимец советских зрителей в детстве носил фамилию отца — Менакер. Однако с конца 1940-х годов в СССР развернулась кампания по «борьбе с космополитизмом», имевшая антисемитский характер. Вследствие этого родители Андрея приняли решение сменить сыну фамилию с отцовской на материнскую.

Зиновий Гердт

При рождении актер носил имя Залмана Храпиновича. По воспоминаниям современников, псевдоним актер выбрал в честь некогда знаменитой балерины Елизаветы Гердт. До сих пор остается загадкой, почему именно она пленила советского актера.

Александра Яковлева

Родители Александры Иванес рано развелись, поэтому воспитанием девочки в основном занимались бабушка и дедушка. Наверное, именно поэтому актриса взяла фамилию дедушки, и прославилась как Александра Яковлева.

Светлана Тома

Светлана Фомичева стала популярной после выхода на экраны фильма «Табор уходит в небо». Однако в титрах актриса значилась под псевдонимом «Тома». Его Светлана выбрала в память о прабабушке по материнской линии.

Нонна Мордюкова

При рождении актрису нарекли Ноябриной. Есть две версии, почему ее решили назвать именно так. Первая — в честь Октябрьской социалистической революции. Вторая — в честь месяца, которого она родилась. Уже в более зрелом возрасте, актриса решила сменить имя на более звучное.
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Актеры , Елизавета Гердт , Светлана Тома , Нонна Мордюкова , Андрей Миронов , Зиновий Гердт , РИА Новости
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