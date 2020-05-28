Актрисы, которым никто не смотрит в глаза 

Среди голливудских актрис уже давно нет одного типажа — рыжие и блондинки, пышнотелые и худощавые, с точеным профилем или с "греческим" носом. На аллее славы найдется место для самых разных фигур.

Однако вкусы мужчин за десятилетия изменились не сильно. Они все еще обращают внимание на женское декольте. Но, кажется, среди звезд Голливуда не так много тех, кто может похвастаться внушительными объемами в области грудной клетки.

"Рамблер" отыскал самых соблазнительных и популярных актрис, которым трудно смотреть в глаза из-за их пикантных форм.