Не только Милляр: какие актеры сыграли Бабу-Ягу 

Каждый из этих актеров пытался создать свой характер для этого персонажа. «Рамблер» расскажет о тех, кто кроме Милляра исполнил роль Бабы-Яги в кино.

Образ, созданный Валентиной в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити», получился по-своему очаровательным. В картине она и пела, и танцевала. Однако актриса больше запомнилась зрителям в роли Беатриче в «Труффальдино из Бергамо»

Кадр из фильма «После дождичка в четверг»

Татьяна Пельтцер создала свой образ Бабы-Яги, больше похожий на добрую бабушку. По мнению историков, именно так в старые времена наши предки-язычники и воспринимали этого персонажа.

Актриса появилась в образе Бабы-Яги в первом российском фильме студии Walt Disney Pictures «Книга мастеров». У Бабы-Яги в исполнении Ахеджаковой есть и личная трагедия, и харизма, и юмор.

В очередном фильме студии Walt Disney Pictures «Последний богатырь» образ Бабы-Яги воплотила Елена Яковлева. Сложный грим, который накладывали по пять часов, сделал работу над фильмом не самой простой, однако актриса справилась со всеми сложностями.