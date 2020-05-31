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Не только Милляр: какие актеры сыграли Бабу-Ягу 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Не только Милляр: какие актеры сыграли Бабу-Ягу
Фото: Кадр из фильма «Морозко»
Каждый из этих актеров пытался создать свой характер для этого персонажа. «Рамблер» расскажет о тех, кто кроме Милляра исполнил роль Бабы-Яги в кино.

Валентина Кособуцкая

Образ, созданный Валентиной в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити», получился по-своему очаровательным. В картине она и пела, и танцевала. Однако актриса больше запомнилась зрителям в роли Беатриче в «Труффальдино из Бергамо».

Татьяна Пельтцер

Кадр из фильма «После дождичка в четверг»
Татьяна Пельтцер создала свой образ Бабы-Яги, больше похожий на добрую бабушку. По мнению историков, именно так в старые времена наши предки-язычники и воспринимали этого персонажа.

Лия Ахеджакова

Кадр из фильма «Книга мастеров»
Актриса появилась в образе Бабы-Яги в первом российском фильме студии Walt Disney Pictures «Книга мастеров». У Бабы-Яги в исполнении Ахеджаковой есть и личная трагедия, и харизма, и юмор.

Елена Яковлева

Кадр из фильма «Последний богатырь»
В очередном фильме студии Walt Disney Pictures «Последний богатырь» образ Бабы-Яги воплотила Елена Яковлева. Сложный грим, который накладывали по пять часов, сделал работу над фильмом не самой простой, однако актриса справилась со всеми сложностями.
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Комментарии
Актеры , Книга мастеров , Труффальдино из Бергамо , Новогодние приключения Маши и Вити , Последний богатырь , Лия Ахеджакова , Татьяна Пельтцер , Елена Яковлева , Валентина Кособуцкая
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