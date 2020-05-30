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Почему актер «Государственной границы» бросил карьеру и уехал в США 

Александра Нечаева 5 часов назад
Почему матрос Гамаюн бросил карьеру и уехал в США
Фото: Кадр из сериала «Государственная граница»
Его карьера складывалась очень успешно: роли в кинофильмах, работа в театре, любовь зрителей. Блестящее будущее, казалось, Александру Денисову обеспечено. Но в 1990 году актер все бросил и уехал в США. Нет, ему не предложили сниматься в Голливуде, была другая, более веская причина, о которой рассказывает «Рамблер».
Александр «заболел» актерством в юности, получил образование в Белорусском театрально-художественном институте, где считался одним из самых талантливых студентов. Еще во время учебы Денисов стал участником труппы театра им. Янки Купалы, где всегда оставался востребованным.
Впервые на экране Александр Денисов появился в 1971 году в короткометражном фильме «Запрос», через год сыграл эпизодическую роль в картине «Улица без конца», а заговорили о нем как о талантливом актере после съемок в фильме «Фронт без флангов». После было еще около дюжины запоминающихся ролей, но по-настоящему знаменит Денисов стал, сыграв матроса Гамаюна в телевизионном сериале «Государственная граница».
Кадр из фильма "Фронт без флангов"
Денисов был очень востребован и в кино, и в театре. В личной жизни тоже все складывалось удачно: любимая супруга, актриса Ольга Клебанович подарила мужу обожаемого сына Дениса, а затем родила дочь Дашу. Но приход девочки в этот мир принес ее родителям не только радость, но и постоянные страхи.
У девочки диагностировали страшное заболевание, болезнь Гоше, которая поражает все внутренние органы, нервную систему у кости. На тот момент в СССР было всего несколько человек с таким же диагнозом, лечить заболевание не умели, а поддерживающая терапия не приносила результатов.
Куда только не обращался Денисов, чтобы попытаться вылечить дочь, но везде ему твердили, что помочь ей могут только за границей. Александр узнал, что в одной из лабораторий США испытывают лекарство от болезни Гоше и ищут людей, готовых принять участие в тестировании препарата. Денисов уцепился за этот крошечный шанс. Вместе с дочерью, минуя огромное количество сложностей, забыв про карьеру, он отправился в США. Жена и сын остались в СССР.
Кадр из фильма "Большое приключение"
В Америке чуть было не рухнули все надежды: оказалось, что лекарства, созданные в стране нельзя испытывать на иностранцах, хотя препарат Даше идеально подходил. Денисов всеми правдами и неправдами, добился того, чтобы дочь все же включили в группу людей, на которых собирались тестировать препарат. Говорят, он встречался лично даже с женщиной, которая вывела формулу лекарства, и именно она посодействовала ему.
Препарат успешно прошел испытания, началось его производство и продажа, а значит, у Даши был шанс на выздоровление. Одна беда — стоило лекарство очень дорого. Нужны были деньги. Денисов брался за любую возможность заработать, даже работал грузчиком. А позже с приятелем организовал фирму, занимающуюся дезинсекций. Дело пошло довольно успешно.
Но главное, что другое дело, ради которого Денисов бросил карьеру актера, увенчалось успехом: Даша была спасена.
11 лет Денисов не снимался в кино, но в начале 2000-х вновь принял участие в двух проектах: «Постоянное место жительства» (2001) и «На спине у черного кота» (2008).
Ушел из жизни Александр Денисов в марте 2012 года в Нью-Йорке от осложнений, вызванных пневмонией.
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Актеры , Александр Денисов , Ольга Клебанович
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