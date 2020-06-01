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Как сложились жизни актеров «Однажды в сказке» 

Анастасия Иванова 59 минут назад
Как сложились жизни актеров «Однажды в сказке»
Фото: Кадр из сериала «Однажды в сказке»
Первый эпизод «Однажды в сказке» вышел почти 10 лет назад. «Рамблер» расскажет, как сложились судьбы актеров сериала.

Дженнифер Моррисон

Моррисон сыграла главную героиню сериала Эмму Свон. За время съемок проекта Дженнифер сняла короткометражный фильм «Предупреждающие знаки», премьера которого состоялась в 2015 году. А в перерыве между пятым и шестым сезоном сериала актриса срежиссировала свой первый полнометражный фильм «Солнечные псы». Последний проект с участием Дженнифер вышел в 2019 году — фильм «Скандал».

Джиннифер Гудвин

Самым ярким проектом с участием актрисы, после «Однажды в сказке» стал «Почему женщины убивают», премьера которого состоялась в 2019 году. В том же году Гудвин также снялась в сериале «Струны души Долли Партон».
В 2014 году актриса вышла замуж за Джоша Далласа, который также сыграл в «Однажды в сказке». Пара воспитывает двух сыновей.

Лана Паррия

Лана Паррия исполнила роль одного из главных злодеев в сериале «Однажды в сказке». После этого она сыграла только в фильме «Выбивая долги», премьера которого запланирована на 2020 год.

Джаред Гилмор

После съемок в сериале «Однажды в сказке» Джаред покинул актерский бизнес. В первое время он рекламировал футболки. Это привело его к работе на телевидение.
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Актеры , Скандал , Однажды в сказке , Дженнифер Моррисон , Джиннифер Гудвин , Джаред Гилмор
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