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Восходящая звезда Габби Картер 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Американская актриса Габби Картер родилась в 2000 году. В родном городе Остин (штат Техас) она начинала работать в качестве хостес, но потом заметила объявление о наборе актрис и обратилась в агентство. В индустрии фильмов для взрослых Габби дебютировала в 2019 году, но не смотря на пока еще недолгую карьеру, быстро стала заметной. За первый год работы Габби успела отметиться в нескольких номинациях на получение престижных наград в отрасли взрослого кино.
Сейчас Габби Картер считается одной из самых успешных начинающих актрис. Она работает с различными киностудиями. В январе этого года журнал Penthouse выбрал ее "Любимицей месяца", а в мае она снялась для обложки журнала Hustler. У актрисы масса поклонников, и останавливаться на достигнутом она не планирует.
В галерее "Рамблера" — самые солнечные кадры с юной звездой.
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