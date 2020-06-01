Актриса фильмов для взрослых Мейтленд Уорд рассказала, сколько она зарабатывает во время карантина. Об этом она призналась в интервью The Ringer.

Сейчас актриса может зарабатывать только онлайн, поэтому создала аккаунт на OnlyFans, где подписчики могут покупать ее фото и видео. Их нет в открытом доступе, поэтому люди должны платить за то, чтобы посмотреть.

Как рассказала Уорд, к середине апреля у нее было более 15 тысяч подписчиков, каждый из которых заплатил ей по 7,99 долларов. Таким образом, она заработала около 120 тысяч долларов в месяц (около 8,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Актриса рассказала, что из-за пандемии интерес к аккаунту девушки возрос, а некоторые подписчики хотят платить не только за фото и видео, но и за беседы.

В 90-х и н начале нулевых Уорд снималась в обычных фильмах. Это были и телевизионные мыльные оперы, и детские полнометражные картины. Однако, она не была успешной. В 2007 году она ушла из актерства на восемь лет, а потом вернулась, но уже в другую категорию фильмов.