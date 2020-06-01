Почему никто не верил в брак Санаевой и Быкова 

Смотрите видео и узнайте о жизни одной из самых известных отечественных кинопар — актёрах Елене Санаевой и Ролане Быкове. Елена и Ролан были вместе много лет, но отношения зарегистрировали лишь незадолго до смерти Ролана. Почему они так долго не могли дойти до ЗАГСа? Как складывались отношения Быкова с родителями Едены и сыном от первого брака? И почему поначалу мало кто верил в их союз? Факты о советских звёздах кино — в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему актёр «Государственной границы» бросил карьеру и уехал в США.