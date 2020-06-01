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Как постарели красавицы советского кино 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Как постарели красавицы советского кино
Фото: Мосфильм, globallookpress.com
Время действительно не щадит никого, в том числе богатых и знаменитых. Девушки, которыми восхищалась вся страна, теперь стали бабушками, а им на смену пришли новые звезды российского кино. "Рамблер" рассказывает, как изменились главные красавицы из советских фильмов.

Наталья Селезнева

Актриса родилась в творческой семье, и уже в шесть лет получила главную роль в театре Советской Армии. В кино начала сниматься с восьми лет. Наибольшую популярность ей принес фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», а в дальнейшем она продолжила сниматься в комедиях Гайдая. Сейчас Селезнева продолжает играть в театре и редко появляется в кино, а также воспитывает внуков.

Наталья Варлей

Варлей можно назвать одной из самых желанных актрис советского кино. Самой известной картиной с ее участием стала "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Начинала Варлей с цирка, где была эквилибристкой, а уже позднее ее заметили режиссеры. Театральное образование Варлей получила уже после того, как стала популярной актрисой. После этого она снималась в фильмах и озвучивала их. Сейчас актриса изредка появляется на публике в качестве гостьи телепередач.

Барбара Брыльска

Мосфильм, globallookpress.com
Польская актриса прославилась в СССР благодаря главному новогоднему фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". После картины она начала сниматься в российском кино и все больше становилась популярна у зрителей. У Брыльски родилось двое детей: девочка Барбара и мальчик Людвиг. Когда ее дочери было 20 лет, она погибла в автокатастрофе, а актриса долго отходила от трагедии. Справиться с ней ей помог сын. Сейчас звезда советского кино не появляется на экранах, а все свое время посещает семье и внукам.

Алиса Фрейндлих

РИА Новости, globallookpress.com
Фильмы с участием Фрейндлих вошли в "золотой фонд" советского кинематографа. Она снялась в "Соломенной шляпке", "Служебном романе", "Агонии", "Сталкере" и "Жестоком романсе". Актриса собрала много российских наград и продолжает развивать себя в творчестве. Фрейндлих до сих пор играет Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.
Видео дня. Что стало с героями фильма «Тимур и его команда»
Комментарии 1
Актеры , Ирония судьбы, или с легким паром! , Соломенная шляпка , Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика , Служебный роман , Жестокий романс , Алиса Фрейндлих , Наталья Селезнева , Барбара Брыльска , Наталья Варлей , РИА Новости
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