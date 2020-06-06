Куда пропала Полина из фильма «Мужики» 

Ей прочили блестящую карьеру, но после единственной звездной роли Ирина Иванова наотрез отказалась сниматься в кино. Несмотря на то, что стать актрисой было ее мечтой. Почему роль в фильме «Мужики» осталась единственным звездным появлением Ирины на экране, рассказывает «Рамблер».

Родители не хотели, чтобы их дочь связала свою жизнь с актерским ремеслом, полагая, что девочке необходимо выбрать более престижную профессию. Ирина была серьезной не по годам, отлично училась. Но, получая роли в школьных постановках, преображалась практически мгновенно, могла исполнить абсолютно любую роль. В результате родители сдались и позволили девочке сходить на пробы.

Ирина уговорила маму сводить ее на кастинг, который устроил режиссер нового фильма «Приключения Электроника», как раз отбиравший детей на роли в картине. Девочка очень хотела сыграть Майю, сделали фотопробы, режиссер долго разговаривал с девочкой, но в результате Ирине отказали. Девочку сочли слишком серьезной для роли.

Отказ оказался для Ирины сильным ударом, девочка решила навсегда распрощаться с мечтой стать актрисой. Иванов углубилась в учебу и, казалось, совершенно забыла о прежнем желании сниматься.

Между тем, на студии остались фотографии Ирины, которые попались на глаза режиссеру Искре Бабич. Она сразу поняла, что эта девочка с большими печальными глазами идеально подходит на роль Полины в ее новом фильме «Мужики».

Кадр из фильма "Мужики"

Но тут возникли сложности: Ирина наотрез отказалась сниматься. После отказа Константина Бромберга взять ее на роль Майи девочка стала сомневаться в своих способностях. Но Бабич решила во что бы то ни стало уговорить Иванову на съемки и в итоге добилась ее согласия.

Фильм стал настоящей сенсацией 1982 года. Ирина справилась с ролью блестяще, зрителям запомнилась девочка с грустными глазами, а партнер Ивановой по фильму Александр Михайлов прочил Ирине успешную карьеру и обещал помогать ей во всех начинаниях.

Но Ира решила по-другому: после своей единственной звездной роли она отказалась от карьеры актрисы. Предложения режиссеров, которые хотели поработать с юным дарованием, Иванова категорически отвергала.

Кадр из программы «Привет, Андрей!»