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Почему звезде «Весны на Заречной улице» не давали главных ролей 

Александра Нечаева 29 минут назад
Случайная карьера звезды «Весны на Заречной улице»
Фото: Кадр из фильма "Весна на Заречной улице"
Она сыграла в кино более 50 ролей, но лишь две из них были главными. А визитной карточкой актрисы стала роль Зиночки из фильма «Весна на Заречной улице», который принято считать ее актерским дебютом. Почему режиссеры недооценили талант Валентины Пугачевой и как сложилась ее жизнь, рассказывает «Рамблер».
Валентина никогда не задумывалась об актерской карьере, а попала в театральный вуз, по сути, случайно. В Ленинград, где в то время жила девушка, приехали Герасимов и Макарова, отбиравшие талантливых молодых людей в свою мастерскую во ВГИКе.
Пугачева решила попробовать и, к собственному удивлению, отбор прошла. Валентина уехала на учебу в Москву, но после окончания ВГИКа вернулась обратно в Ленинград, где была зачислена в штат Студии киноактера при “Ленфильме”.
Дебютом Пугачевой в кино, причем весьма удачным, принято считать фильм «Весна на Заречной улице», в котором она сыграла соперницу главной героини, Зиночку. Хотя на самом деле, еще на первом курсе ВГИКа Валентина уже появлялась на экране в короткометражке Герасимова, но было это лишь в небольшом эпизоде. Теперь же Пугачева сыграла довольно большую второстепенную роль.
Кадр из фильма "Весна на Заречной улице"
С этого момента Валентина начала получать довольно много предложений о работе от режиссеров, но все они видели ее актрисой лишь второго плана. Главные роли ей доверили сыграть лишь дважды: в фильмах «Свет в окне» и «Длинный день», которые вышли на экраны в начале 60-х годов, но не снискавшие большой популярности у зрителей.
Несмотря ни на что, в актерской карьере Пугачевой практически не было простоев: она снималась регулярно, порой, правда, в таких крохотных ролях, что ее фамилию даже не упоминали в титрах. К сожалению, актерский талант Валентины режиссеры не сумели раскрыть в полной мере, предпочитая делать ее королевой эпизода.
Пугачева продолжала сниматься в кино вплоть до конца 1990-х, правда, в последние годы ее появления на экране случались все реже. Но виной тому были не неподходящие сценарии, как считали некоторые, а астма, которая не давала актрисе участвовать в съемках, ради которых необходимо было отправляться в длительные киноэкспедиции.
Кадр из фильма "Длинный день"
Личная же жизнь актрисы сложилась куда более счастливо, чем карьера. Пугачева вышла замуж за оператора Владимира Бурыкина, с которым они вместе прожили более 40 лет, воспитывая дочь Ксению. Ушла из жизни Валентина Пугачева весной 2008 года в возрасте 72 лет.
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Актеры , Валентина Пугачева , Ленфильм
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