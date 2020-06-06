Случайная карьера звезды «Весны на Заречной улице»

Она сыграла в кино более 50 ролей, но лишь две из них были главными. А визитной карточкой актрисы стала роль Зиночки из фильма «Весна на Заречной улице», который принято считать ее актерским дебютом. Почему режиссеры недооценили талант Валентины Пугачевой и как сложилась ее жизнь, рассказывает «Рамблер».

Валентина никогда не задумывалась об актерской карьере, а попала в театральный вуз, по сути, случайно. В Ленинград, где в то время жила девушка, приехали Герасимов и Макарова, отбиравшие талантливых молодых людей в свою мастерскую во ВГИКе.

Пугачева решила попробовать и, к собственному удивлению, отбор прошла. Валентина уехала на учебу в Москву, но после окончания ВГИКа вернулась обратно в Ленинград, где была зачислена в штат Студии киноактера при “Ленфильме”

Дебютом Пугачевой в кино, причем весьма удачным, принято считать фильм «Весна на Заречной улице», в котором она сыграла соперницу главной героини, Зиночку. Хотя на самом деле, еще на первом курсе ВГИКа Валентина уже появлялась на экране в короткометражке Герасимова, но было это лишь в небольшом эпизоде. Теперь же Пугачева сыграла довольно большую второстепенную роль.

Кадр из фильма "Весна на Заречной улице"

С этого момента Валентина начала получать довольно много предложений о работе от режиссеров, но все они видели ее актрисой лишь второго плана. Главные роли ей доверили сыграть лишь дважды: в фильмах «Свет в окне» и «Длинный день», которые вышли на экраны в начале 60-х годов, но не снискавшие большой популярности у зрителей.

Несмотря ни на что, в актерской карьере Пугачевой практически не было простоев: она снималась регулярно, порой, правда, в таких крохотных ролях, что ее фамилию даже не упоминали в титрах. К сожалению, актерский талант Валентины режиссеры не сумели раскрыть в полной мере, предпочитая делать ее королевой эпизода.

Пугачева продолжала сниматься в кино вплоть до конца 1990-х, правда, в последние годы ее появления на экране случались все реже. Но виной тому были не неподходящие сценарии, как считали некоторые, а астма, которая не давала актрисе участвовать в съемках, ради которых необходимо было отправляться в длительные киноэкспедиции.

Кадр из фильма "Длинный день"

Личная же жизнь актрисы сложилась куда более счастливо, чем карьера. Пугачева вышла замуж за оператора Владимира Бурыкина, с которым они вместе прожили более 40 лет, воспитывая дочь Ксению. Ушла из жизни Валентина Пугачева весной 2008 года в возрасте 72 лет.