Российские актеры и актрисы, которые запустили себя 

Герои этой подборки растеряли шарм на пути к славе и горько разочаровали поклонников.

Актриса театра и кино Ольга Спиркина в погоне за красотой прибегла к помощи пластических хирургов. Однако операция прошла неудачно — врачи испортили природную красоту Спиркиной и довели актрису до отчаяния. Ольга подала на горе-хирургов в суд и отправилась в швейцарскую клинику, дабы реанимировать лицо и привести себя в божеский вид. Теперь актриса хоть и выглядит моложе своих 56, ее лицо утратило естественность и взамен приобрело «натянутость» и восковой блеск.

Я Покупаю

Доктор Лобанов из «Интернов» уже не тот милый гопник с каменным лицом и глазами кота из «Шрека». После сериала актер отпустил бороду и моральные устои, чтобы превратиться в вокалиста и автора песен панк-группы «План Ломоносова». Поклонники актерского таланта Ильина осуждают превращение и сравнивают новый имидж с образом немытого бомжа. А вот фанаты вокала Александра, напротив, нахваливают его «анархично-заросший» вид. А вы «за» растительность актера или «против»?

Я Покупаю

Татьяна Анатольевна полюбилась зрителю за жизнерадостность и харизму в образах медсестры Лиды из «Забытой мелодии для флейты» и многодетной матери Любы из телесериала «Люба, дети и завод…». Однако годы и лишний вес изменили актрису до неузнаваемости. Пусть перемены облика и смущают поклонников, сама Догилева довольна своим внешним видом, и это прекрасно.

Я Покупаю

Валерий покорил зрителей в образе бизнесмена по кличке «Буржуй» из фильма «День рождения Буржуя» . Сильный, харизматичный и брутальный герой занял законное место в сердцах российских женщин (и мужчин). Однако годы, проблемы с алкоголем и законом, депрессия и бессонница превратили блестящего актера в блеклую копию самого себя. Николаев выглядит уставшим, осунувшимся и не излучает былого обаяния.

Я Покупаю

Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» Петр Красилов не ест молодильные яблоки, не пьет из источника молодости и не слишком заботится о своем внешнем виде. Поэтому толпы фанаток больше не вздыхают по актеру, а сценаристы и продюсеры не стремятся приглашать его в новые проекты. Да, Красилов до сих пор отыгрывает рядовых персонажей в театре, но былого очарования в его образах нет.