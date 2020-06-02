Почему Баталов сбежал от звезды «Двух капитанов»

Ольга Заботкина с малых лет грезила о балете, поэтому не было даже сомнений, кем она станет. В Вагановском училище танцевальный талант девушки оценили, она стала одной из лучших учениц. Балет, театр, кино — казалось, в жизни Ольги все складывается по самому счастливому сценарию, но это было не совсем так. Вкус славы и горечь неудач Ольги Заботкиной в материале «Рамблера».

После окончания Вагановского училища Заботкину пригласили в Мариинский театр (ранее Ленинградский театр имени Кирова), где девушка быстро стала солисткой.

Но только лишь карьерой балерины Заботкина не ограничилась. В 1955 году Ольгу пригласили на роль главной героини Кати Татариновой в картину «Два капитана». Кандидатуру Заботкиной утвердил сам автор произведения, Вениамин Каверин , утверждавший, что Ольга невероятно похожа на его героиню и характером, и внешностью.

С ролью Заботкина справилась блестяще и после выхода на экраны «Двух капитанов» стала получать много предложений от режиссеров. Небольшая роль в фильме «Неоконченная повесть», танцовщица Маритана в фильме «Дон Сезар де Базан», Дида в «Черемушках». Образы удавалось воплощать безупречно. О балете Ольга тоже не забывала, принимая участие во всех значимых постановках: “ Дон Кихот ”, «Лауренсия», «Лебединое озеро», «Золушка», «Каменный цветок». Карьера Заботкиной складывалась весьма успешно. А что же с личной жизнью?

РИА Новости

В юности у Ольги был роман с Алексеем Баталовым . Молодые люди встретились в Ленинграде, куда известный уже актер приехал на съемки фильма «Дорогой мой человек», в жизни Заботкиной уже к тому моменту случилась работа в «Двух капитанах». Им было интересно вместе друг с другом, они были молоды и счастливы, казалось, отношения вскоре должны были закончиться свадьбой.

Однако Алексей не решился сделать предложение, а просто исчез без объяснений из жизни Ольги. Заботкина не понимала, что произошло и была, как признавалась потом, долгое время обижена на Баталова. Тот же не так давно развелся с супругой и остался буквально ни с чем, ему даже негде было жить в Москве, несмотря на известность и славу. Алексею просто нечего было предложить возлюбленной, кроме того, в Москве Ольге пришлось бы заново строить карьеру. Именно поэтому Баталов предпочел исчезнуть из ее жизни.

Через некоторое время Ольга вышла замуж за музыканта Сергея Красавина, но брак не стал счастливым и просуществовал всего пять лет. После этого Заботкина долго жила одна, пока не встретила поэта-пародиста Александра Иванова . Он стал вторым мужем артистки. Ради супруга, которого пригласили стать ведущим передачи «Вокруг смеха», Заботкина оставила балет и переехала в Москву. Она полностью посвятила себя мужу, став его секретарем, костюмером, имиджмейкером и бог знает кем еще. Сопровождала Ольга супруга и на всех мероприятиях. Это было необходимо: Иванов любил выпить, а Заботкина эту страсть к спиртному старалась сдерживать. Но, увы, после одного из застолий Александр скоропостижно скончался.

Ольга Заботкина пережила супруга на несколько лет. У нее диагностировали рак и актриса перестала общаться с друзьями и поклонниками. Заботкина практически не выходила на улицу, объясняя свое отшельничество тем, что не желает, чтобы ее видели такой. Ушла из жизни Ольга Заботкина в декабре 2001 года.