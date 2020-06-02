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Советские актрисы, пострадавшие от репрессий 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Советские актрисы, пострадавшие от репрессий
Фото: ОБД «Мемориал»
Жертвами массовых политических репрессий в СССР стали как простые люди, так и ученые, врачи, деятели искусства. Под арестом оказывались как женщины, так и мужчины. "Рамблер" рассказывает про советских актрис, которые попали в тюрьмы и лагеря.

Евгения Гаркуша

Кадр из фильма «Пятый океан»
Евгения Гаркуша стала известна благодаря съемкам в фильмах Исидора Анненского «Пятый океан» и «Неуловимый Ян». Актриса везде сопровождала своего супруга — наркома морского флота Петра Ширшова. На одном из вечеров девушка понравилась Лаврентию Берии. Он сделал Гаркуше непристойное предложение, на что она ответила пощечиной. Такой поступок оказался непростительным. В 1946 году актриса ушла на работу в театр, но домой уже не вернулась. Ширшов несколько месяцев искал супругу, и даже обращение к Сталину не помогло ее спасти. Евгении Гаркуше дали десять лет исправительных лагерей. Ее обвинили в «спекуляции и подозрительных связях» и отправили в Магаданскую область на добычу золота. В 1948 году актриса умерла.

Зоя Федорова

Кадр из фильма «Музыкальная история»
Актрисе Зое Федоровой доставались главные роли в популярных советских фильмах: "Подруги", "Свадьба", "Музыкальная история" и многих других. У нее было большое количество поклонников, а еще она стала лауреатом двух Сталинских премий ll степени. Однако это не спасло актрису от ареста. В 1945 году Зоя Федорова познакомилась с американским дипломатом Джоном Тейтом, а через год родила от него ребенка. Чтобы скрыть этот факт, артистка вышла замуж за композитора Александра Рязанова. Но ее все равно арестовали за шпионаж и приговорили к 25 годам лишения свободы. Освободили Федорову только в 1955 году.

Валентина Токарская

wikipedia.org
Валентина Токарская была звездой Московского мюзик-холла. В 1941 году актриса отправилась в составе одной из первых фронтовых бригад в действующую армию и попала в плен к немцам. Вместе с группой артистов она выступала в городах Германии. Домой Токарская смогла вернуться только в 1945 году. Но ее сразу арестовали за пособничество врагу и отправили в лагерь. Освободили актрису только через восемь лет.
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Комментарии
Актеры , Свадьба , Музыкальная история , Лаврентий Берия , Джон Тейт , Александр Рязанов , Петр Ширшов , Зоя Федорова , Исидор Анненский , Валентина Токарская
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