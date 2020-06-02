Сериал «Бригада» стал одним из самых популярных телепроектов начала 2000-х годов. Никто не ожидал, что работу не слишком известного режиссера настигнет такая популярность. Между тем, до сих пор споры о сериале не утихают. Кто-то в восторге от «Бригады», кто-то продолжает обвинять создателей сериала в романтизации образов преступников. А сам режиссер Алексей Сидоров заявлял, что на самом деле снимал фильм о любви. Одной из центральных тем сериала является история любви Саши Белова и его жены Оли. Последнюю сыграла Екатерина Гусева , которая потом избегала встреч с Сергеем Безруковым на съемочных площадках. По какой причине актриса отказывалась сниматься с известным артистом, рассказывает «Рамблер».

На экране Екатерина и Сергей настолько убедительно изображали супругов, что у многих зрителей не осталось сомнений: между актерами наверняка на съемках был роман. СМИ захлебывались сообщениями о том, что брак Безрукова вот-вот рухнет именно по этой причине. Якобы молодая актриса Гусева вскружила голову Безрукову и тот всерьез намеревается уйти от супруги.

Кадр из сериала "Бригада"

Тем более удивительным кажется тот факт, что актеры впервые увидели друг друга именно на съемочной площадке «Бригады». Только познакомившись, им предстояло войти в кадр и сыграть сцены, в которых они уже были супругами. Безруков вошел в роль сразу, а вот Кате было сложно поначалу без стеснения обнимать и целовать незнакомого, в общем-то, человека. Актриса была зажата, дубли повторялись один за одним. В итоге режиссер сказал, что если им не удастся найти общий язык, то актрису придется заменить. Вскоре все сложилось. Да так, что в настоящие чувства актеров поверила вся страна.

Между тем, ни о каком романе на съемочной площадке речи, на самом деле, не шло. У обоих актеров были семьи: Безруков за два года до съемок в «Бригаде» женился на актрисе Ирине Ливановой, Гусева тоже давно была замужем и вместе с супругом уже воспитывала сына. Правда, об этом факте мало кто знал: актриса никогда не афишировала личную жизнь, но после слухов о романе с Безруковым решила рассказать о том, что счастлива в браке.

Кадр из сериала "Бригада"

Гусева даже довольно долго отказывалась от проектов, где ей предлагали вновь сыграть возлюбленную героя Безрукова, а таких предложений, надо отметить, поступало после «Бригады» достаточно много. Но и Екатерина, и Сергей предпочли на время не пересекаться на съемочной площадке, чтобы, во-первых, дать утихнуть слухам о мнимом романе, а во-вторых, оба не хотели чтобы их тандем стал неким «штампом».