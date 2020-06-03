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Куда пропала звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова 

WMJ.ru 4 часа назад
Куда пропала звезда сериала «Не родись красивой»
Фото: WMJ.RU
40-летняя актриса давно пропала с радаров.
В 2005 году на российские экраны вышел сериал «Не родись красивой». Роли Кати Пушкаревой принесла актрисе Нелли Уваровой небывалую популярность.
После окончания сериала Нелли продолжила сниматься в телевизионных проектах, однако подобных громких ролей у нее больше не было. Вместе с этим актриса играет в театре: с 2001 года она служит в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), где играет разноплановые роли от Элли в «Волшебнике изумрудного города» до Натали Герцен в «Береге Утопии».
В последнее время Нелли не видно в новых проектах. В недавнем интервью актриса рассказала, почему это случилось. По ее словам, все дело в том, что она «не очень удобная актриса». Так, некоторое время назад она снималась в одном сериале в течение нескольких месяцев, но в итоге попросила вырезать свою героиню.
Снималась месяца два в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Мы сняли четыре серии, но моя героиня никак не развивалась, хотя мне это обещали. И я решила с этим закончить. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса,
— рассказала Уварова журналу «Антенна-Телесемь».
WMJ.RU 
Актриса не ведет социальные сети и не ходит по светским мероприятиям. Поэтому увидеть ее можно только на редких кадрах, появляющихся в Сети. Сейчас Уварова выглядит вот так.
Напомним, что сейчас Нелли замужем во второй раз. В 2011 году она вышла замуж за актера Александра Гришина, от которого родила двоих детей: дочь Ию и сына Игнатия.
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Актеры , Александр Гришин , Нелли Уварова , WMJ.RU
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