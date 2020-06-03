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Российские актеры, которые уехали жить в деревню 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Российские актеры, которые уехали жить в деревню
Фото: globallookpress.com
Российские звезды предпочитают жить в элитных коттеджных поселках со знаменитыми соседями или покупают себе пентхаусы в современных жилых комплексах. Однако есть и те, кому по душе более простая жизнь. "Рамблер" собрал известных актеров, которые уехали жить в небольшие поселки.

Оскар Кучера

Раньше актер часто снимался в сериалах, но потом посвятил все свое время строительству загородного дома в Подмосковье. Когда все было готово для комфортной жизни, он практически перестал выбираться в столицу. Так Кучера окончательно поселился за городом, где занимается садоводством, разведением коз и ходит с соседями на рыбалку. Конечно, о творчестве он не забывает и пишет музыку на воздухе.

Юрий Макеев

@teatrvkusa_teatrtut
Раньше Макеев был известным сериальным актером, а теперь живет в деревне и называет себя "чудаком-крестьянином". Он больше не снимается в кино, но продолжает играть в собственном театре. Несколько лет назад актер основал "Театр вкуса", где постановки становятся импровизацией, а в конце зрители могут насладиться не только духовной, но и физической пищей.

Вадим Андреев

Известный сериальный актер до сих пор играет в популярных телевизионных проектах, но до съемочной площадки он добирается несколько часов. В одном из интервью он признался, что вместе с супругой живет в небольшой деревне. По словам актера, природа помогает ему расслабиться и развеяться после работы.
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Актеры , Вадим Андреев , Юрий Макеев , Оскар Кучера
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