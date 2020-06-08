Как изменились актеры фильма «Артур и минипуты» 

Сейчас актеру 28 лет, он продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. Последняя его значимая работа — телесериал «Хороший доктор» . За исполнение этой роли Фредди получил номинацию на «Золотой глобус» как лучший актер в драматическом сериале.

Миа Фэрроу исполнила роль бабушки Артура. Последний раз актриса появилась на экране в фильме «Темная лошадка» в 2011 году. Сейчас Миа занимается воспитанием своих детей от браков с Фрэнком Синатрой, Андре Превином и любовной связи с Вуди Алленом.

Пенни Бальфур

@penny.balfour.79

Актриса сыграла роль мамы Артура. Последнее появление Пенни Бальфур на большом экране состоялось в полнометражном фильме «Гобелен» в 2017 году. Свою личную жизнь актриса тщательно оберегает от посторонних глаз.

Даг Рэнг исполнил роль отца Артура. Сейчас актер продолжает сниматься в малоизвестных фильмах и сериалах. Последняя работа с его участием вышла в 2020 году — сериал «Бар "Эдди"». О личной жизни Дага Рэнда также ничего неизвестно.