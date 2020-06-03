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Они бы надолго сели, если бы дожили 

Екатерина Ёлкина 44 минуты назад
Они бы надолго сели, если бы дожили
Фото: globallookpress.com
Влиятельный американский родюсер Харви Вайнштейн понес заслуженное наказание за домогательства, несмотря на преклонный возраст. Актрисы, в карьере которых он принял непосредственное участие, рассказали то, что больше не могли скрывать. "Рамблер" вспоминает культовых режиссеров и актеров, которые могли бы отправиться за решетку вслед за Харви, если бы дожили до сегодняшних дней.

Иван Пырьев

Актриса Вера Васильева решилась рассказать о неприятном эпизоде спустя много лет в своей автобиографии. Она снималась у Пырьева, будучи 22-летней студенткой, в фильме "Сказание о земле Сибирской", который принес ей известность и славу.
После премьеры Пырьев пригласил молодую актрису к себе в номер и предложил "отблагодарить" его за успешную роль. Вера Васильева была шокирована таким недвусмысленным предложением, но смогла убежать из номера. Не всем так повезло, Вера Васильева продолжила карьеру и стала востребованной в профессии. Другим актрисам, отказавшим режиссеру, пришлось отказаться от больших амбиций, например, Людмиле Марченко, Ие Арепиной, Екатерине Савиновой.

Бенни Хилл

Популярный британский комик Бенни Хилл, звезда собственного шоу, предлагал работу в обмен на услуги интимного характера панк-певице Хэйзел О'Коннор, когда она пришла на кастинг.
Об этом певица рассказала много позже в одном из интервью.

Альфред Хичкок

Актриса Типпи Хедрен снималась у легендарного Альфреда Хичкока в знаменитых "Птицах". Однажды он набросился на нее с поцелуями, а, получив отказ, отомстил.
В течение следующих пяти дней актриса вынуждена была сниматься с живыми птицами. Хичкок нередко шантажировал актрису, угрожал и запрещал ей работать с другими режиссерами.

Чарли Чаплин

Один из самых известных в мире комиков вовсе не был таким безобидным, каким казался на экране.
Вторая жена Лита Грей обвинила Чарли Чаплина в том, что он совратил ее, когда ей было всего лишь 15 лет. Родители Литы угрожали комику возбуждением уголовного дела, Чаплин решил жениться, чтобы избежать огласки. Об этом Лита Грей рассказала накануне развода, королю немого кино пришлось выплатить моральную компенсацию. Также Лита получила алименты и часть имущества.
Ходили слухи, что Чарли Чаплин больше интересовался несовершеннолетними девушками. Он регулярно садился в свой "Форд" и выезжал на "охоту": знакомился с девочкой-подростком, угощал чем-нибудь в кафе, а потом вез в квартиру для тайных свиданий, после чего дарил украшение и забывал о девушке навсегда.
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Комментарии
Актеры , Птицы , Охота , Бенни Хилл , Екатерина Савинова , Людмила Марченко , Альфред Хичкок , Чарли Чаплин , Вера Васильева , Типпи Хедрен , Иван Пырьев , Харви Вайнштейн , Ford , РИА Новости
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