«Она и супруга, и любовница»

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Актер Валерий Николаев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей молодой супруге. Уже шесть лет он в браке с воздушной гимнасткой Эльмирой Земской, представительницей известной цирковой династии. Их свадьба состоялась в Суздале. Актер старше супруги на 19 лет. Его жена также пришла в студию и вспомнила начало их отношений.

«Я прилетела с гастролей из Германии и впервые увидела его. Он был в тот момент в коридоре цирка на Цветном бульваре. Я шла вместе с мамой, а он шел с телеведущим Владимиром Турчинским. Вскоре мы познакомились. Слово за слово началось наше общение, которое завершилось браком», — заметила Эльмира Земскова.

Кадр из программы «Судьба человека»

Сам актер заметил, что наконец-то встретил того человека, с которым будет всегда счастлив.