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«Она и супруга, и любовница»: Николаев женился на гимнастке, которая младше на 19 лет 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Она и супруга, и любовница»
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Валерий Николаев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей молодой супруге. Уже шесть лет он в браке с воздушной гимнасткой Эльмирой Земской, представительницей известной цирковой династии. Их свадьба состоялась в Суздале. Актер старше супруги на 19 лет. Его жена также пришла в студию и вспомнила начало их отношений.
«Я прилетела с гастролей из Германии и впервые увидела его. Он был в тот момент в коридоре цирка на Цветном бульваре. Я шла вместе с мамой, а он шел с телеведущим Владимиром Турчинским. Вскоре мы познакомились. Слово за слово началось наше общение, которое завершилось браком», — заметила Эльмира Земскова.
Кадр из программы «Судьба человека»
Сам актер заметил, что наконец-то встретил того человека, с которым будет всегда счастлив.
«Она тот самый случай, когда в человеке есть все. И супруга, и любовница, и подруга, и настоящий друг, и, я надеюсь, мать наших будущих детей. Сериал »Культ» нас сблизил. Помню, я взял ее на съемки на Кубу. Через какое-то время после этого сделал предложение».
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Комментарии 3
Актеры , Судьба человека , Культ , Владимир Турчинский , Валерий Николаев
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