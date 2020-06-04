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«Не успели взорвать окно»: Шварценеггер рассказал, как был ранен на съемках «Вспомнить все» 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Шварценеггер рассказал, как был ранен на съемках
Фото: Teleprogramma.pro
В начале июня исполнилось 30 лет со дня премьеры боевика «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Картина вышла в 1990 году и взяла «Оскар» за визуальные эффекты, став еще одним культовым фильмом с Железным Арни.
Практически во всех своих кинопроектах актер получал травмы, но во время съемок «Вспомнить все» у него была особо неприятная рваная рана на запястье. Он получил ее во время сцены, в которой, убегая от преследователей, догнал уходящих вагон метро, разбив его окно пистолетом и запрыгнул внутрь.
«Они не успели взорвать окно до того, как я ударил в него пистолетом, в результате я глубоко порезал запястье. И меня пришлось зашивать во время обеденного перерыва, который был примерно в полночь, потому что мы снимали ночью, — цитирует актера портал Yahoo!. — После зашивания мы спрятали бинты, натянули рукав куртки до самой ладони и приклеили его, чтобы бинты не выглядывали».
Шварценеггер был не единственным, кто пострадал на тех съемках. Играющий антагониста актер Майкл Айронсайд сломал ребро во время сцены драки в лифте. Фильм снимали в Мексике, где экология была в упадочном состоянии. Однажды вся команда киношников слегла с пищевым отравлением. Все, за исключением Шварценеггера. Тот усвоил урок после того, как ему было плохо после питья местной водопроводной воды на съемках «Хищника» тремя годами ранее, и во время нового проекта заказывал всю свою еду и напитки из США..
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Комментарии
Актеры , Вспомнить всё , Оскар , Хищник , Арнольд Шварценеггер , Майкл Айронсайд , Yahoo
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