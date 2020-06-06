Что стало с ведущим «Спокойной ночи, малыши!»

Владимир Ухина знали, наверно, все дети Советского Союза: больше 30 лет он был ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!». Маленькие зрители его очень любили за доброту и мягкость. Но эти же качества характера сослужили недобрую службу в его личной жизни. Как сложилась судьба любимца советских детей, рассказывает «Рамблер».

Возможно, зрители никогда бы и не увидели Владимира Ухина на экране, если бы учась уже на третьем курсе сельхозинститута, куда поступил по совету родителей, молодой человек вдруг не понял, что выбор профессии был в корне неверным. Владимир решился все поменять, забрал документы и отправился покорять театральные вузы Москвы.

Ухин сумел поступить в студию Театра эстрады на курс Льва Мирова , а затем закончил и эстрадное отделение ГИТИСа, по окончании которого начал работать на Центральном телевидении диктором. В 1964 году в эфире появилась новая детская передача «Спокойной ночи, малыши!», в которой Владимир Ухин стал первым ведущим.

31 год дядя Володя был любимцем детей, а вот своих у него не было, хотя он очень хотел стать отцом.

Фотоархив журнала «Огонек»

Первой супругой Владимира Ухина стала Нина Зубкова, солистка ансамбля «Березка». Супруги прожили вместе 14 лет. Расстались они, по сути, из-за несостоявшейся беременности Нины. Она не смогла выносить ребенка из-за сильнейшей простуды.

Эта трагедия не объединила супругов, а, напротив, создала между ними трещину, быстро превратившуюся в пропасть. Кроме того. положение усугублялось тем, что Владимир утешение стал все чаще находить в алкоголе.

Вот когда мягкий характер сыграл с Ухиным злую шутку: он просто не мог отказать предлагающим ему выпивку, опасаясь этим обидеть человека. Вскоре зависимость от алкоголя стала очевидной: однажды Владимир даже сорвал эфир, получив «по пьянке» травму глаза. Ухин принял серьезное решение — пройти лечение от алкоголизма. Однако брак это уже не спасло. Владимир и Нина расстались.

Вторую будущую супругу Ухин встретил, когда ему уже исполнилось 40 лет. Наталье Макаровой , сотруднице «Мосфильма» было 19 лет, но разница в возрасте ни его, ни ее не смущала. Роман был бурным, но оба не были готовы к серьезным отношениям. Через некоторое время пара рассталась, чтобы вновь встретиться лишь через 10 лет. Больше они не расставались. Какое-то время они просто жили вместе, но потом приняли решение оформить отношения официально. Наталья ушла с работы и полностью посвятила себя мужу, а через некоторое время сообщила Владимиру, что ждет ребенка.

В 1992 году в семье появляется долгожданный сын, Владимиру на тот момент было уже 62 года. Ухин был счастлив и делал все, чтобы обеспечить семью, ведь на дворе было не самое простое время. Владимир ездил на гастроли, выступал с Хрюшей и Степашкой на различных площадках страны, позже стал ведущим концертов популярной группы «Ласковый май». Но такой напряженный график, разумеется, не мог не сказаться на здоровье уже немолодого артиста. Ухин перенес два инсульта, после которых ему пришлось оставить любимую работу. Но рядом были жена и сын, Владимир продолжал чувствовать себя счастливым человеком.

Третий инсульт у Ухина случился весной 2012 года. Владимир провел неделю в коме и оправиться уже не смог. Знаменитый телеведущий ушел из жизни 12 апреля 2012 года, не дожив до своего 82 дня рождения ровно месяц.