Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Порноактрису выгнали из самолета за публичное выступление перед пассажирами 

Lenta.ru 5 часов назад
Порноактрису выгнали из самолета за публичную речь
Фото: @ElleKnoxxxAu
Австралийскую порноактирсу выгнали из самолета американской авиакомпании United Airlines за публичное выступление перед пассажирами в поддержку погибшего при грубом аресте чернокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
28-летняя Эль Нокс (Elle Knox) следовала из Хьюстона в Сан-Франциско, где должна была сделать пересадку и лететь в Сидней. Когда ее самолет приземлился в аэропорту американского города, девушка встала со своего кресла и обратилась к 300-м попутчикам с речью.
«Это не моя страна, я австралийка. Но я заметила, что вашей демократии угрожают. Не бездействуйте. Решите, какую часть истории вы выбираете», — произнесла актриса.
По словам Нокс, ее заявление было встречено аплодисментами среди пассажиров, однако сразу после этого в салон лайнера ворвались сотрудники полиции и вывели ее. Они направили австралийку в администрацию аэропорта, где нарушительницу допрашивали и грозили запретом на перелет в Сидней.
«Мне сказали, что я не могу выступать с политическими заявлениями на борту американской авиакомпании, но я ответила, что это было заявление, защищающее права человека», — уточнила Нокс.
В итоге после длительных дискуссий туристку отпустили и разрешили сесть на рейс в Австралию на следующий день.
В десятках городов США, а также населенных пунктах европейских стран уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.
Видео дня. Веник из «Папиных дочек» вырос в красавчика
Последние новости
В Москве умерли еще 57 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 57 человек с коронавирусом В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу
Комментарии 12
Актеры , Elle
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юная звезда взрослого кино с большим опытом
Юная звезда взрослого кино с большим опытом
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Куда пропала Светлана Сорокина
Куда пропала Светлана Сорокина
Актрисы, которые не постеснялись сняться голыми
Актрисы, которые не постеснялись сняться голыми
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Новейшие сериалы, которые пропустили киноманы
13:17
Новейшие сериалы, которые пропустили киноманы
Сериалы
Лучшие фильмы о войне последнего десятилетия
13:51
Лучшие фильмы о войне последнего десятилетия
Фильмы
В кого превратился юный герой «Бесконечной истории»
06:26
В кого превратился юный герой «Бесконечной истории»
Актеры
Почему Павел Луспекаев так и не насладился славой
26:14
Почему Павел Луспекаев так и не насладился славой
Актеры
Кто мог бы сыграть Лектера в «Молчании ягнят»
10:59
Кто мог бы сыграть Лектера в «Молчании ягнят»
Фильмы Актеры
Что развело Татьяну Догилеву и Олега Меньшикова
03:17
Что развело Татьяну Догилеву и Олега Меньшикова
Актеры
Кто едва не сломал карьеру Станиславу Любшину
26:16
Кто едва не сломал карьеру Станиславу Любшину
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение