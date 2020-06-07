Актеры, которым долго не удавалось выйти из роли 

Некоторые актеры вживаются в роль настолько, что уже не могут определить, где реальность, а где нет. «Рамблер» расскажет о тех, кто долгое время не мог выйти из образа.

В сериале «Крах» актер исполнил роль психолога, который воспитывает двух детей и, в свободное время, жестоко убивает женщин. В одном из своих интервью Джейми признался, что после съемок он иногда крался несколько кварталов за какой-нибудь незнакомкой.

Бела Лугоши

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Бела Лугоши стал известен благодаря роли Дракулы в одноименном фильме Тода Браунинга 1931 года. Картина получилась настолько успешной, что актер заключил контракт со студией Universal. С ролью Дракулы Бела так сильно сблизился, что, будучи уже пожилым, спал в гробу. А днем актер просил относить его в том же гробу в гости или по делам.

Актриса получила роль Бланш Дюбуа в спектакле по пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“», а затем и в одноименной экранизации. После премьеры Вивьен заявила:

«Девять месяцев я была Бланш, и она до сих пор управляет мною».

Через несколько лет актриса призналась, что именно эта роль привела ее к безумию. Известно, что Вивьен Ли большую часть жизни страдала от биполярного аффективного расстройства.