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Актеры, которым долго не удавалось выйти из роли 

Анастасия Иванова 1 час назад
Актеры, которым долго не удавалось выйти из роли
Фото: globallookpress.com
Некоторые актеры вживаются в роль настолько, что уже не могут определить, где реальность, а где нет. «Рамблер» расскажет о тех, кто долгое время не мог выйти из образа.

Джейми Дорнан

В сериале «Крах» актер исполнил роль психолога, который воспитывает двух детей и, в свободное время, жестоко убивает женщин. В одном из своих интервью Джейми признался, что после съемок он иногда крался несколько кварталов за какой-нибудь незнакомкой.

Бела Лугоши

wikipedia.org
Бела Лугоши стал известен благодаря роли Дракулы в одноименном фильме Тода Браунинга 1931 года. Картина получилась настолько успешной, что актер заключил контракт со студией Universal. С ролью Дракулы Бела так сильно сблизился, что, будучи уже пожилым, спал в гробу. А днем актер просил относить его в том же гробу в гости или по делам.

Вивьен Ли

Актриса получила роль Бланш Дюбуа в спектакле по пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“», а затем и в одноименной экранизации. После премьеры Вивьен заявила:
«Девять месяцев я была Бланш, и она до сих пор управляет мною».
Через несколько лет актриса призналась, что именно эта роль привела ее к безумию. Известно, что Вивьен Ли большую часть жизни страдала от биполярного аффективного расстройства.

Джаред Лето

Джаред Лето исполнил роль Джокера в фильме «Отряд самоубийц». В процессе съемок актер и музыкант вытворял странные вещи. Например, отправлял своим коллегам неприличные подарки: живую крысу, контрацептивы, мертвую свинью и многое другое.
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Актеры , Отряд самоубийц , Джейми Дорнан , Вивьен Ли , Джаред Лето
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