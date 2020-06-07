Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Как изменились актеры «Пункта назначения» спустя 20 лет 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Как изменились актеры «Пункта назначения»
Фото: Кадр из фильма «Пункт назначения»
Первый фильм «Пункт назначения» вышел 20 лет назад. «Рамблер» расскажет, как изменились актеры за это время.

Девон Сава

Девону Сава еще ребенком удалось попасть на телеэкраны в детский сериал «Одиссея». Но настоящая популярность пришла к нему после съемок в фильме «Пункт назначения». Сейчас актеру 41 год. Последнее его появление на большом экране было в фильме «Последняя пуля» в 2020 году. На сегодняшний день у Девона в разработке находятся пять проектов.

Эли Лартер

С 13 лет Эли работала фотомоделью. Однако известность девушка получила именно после выхода фильма «Пункт назначения». Позже она снялась в таких картинах, как «Блондинка в законе», «Обитель зла» и многих других. Сейчас актрисе 44 года. На данный момент Эли задействована в съемках сериала «Новичок».

Керр Смит

В начале своей карьеры Керр снимался в таких популярных сериалах, как «Спасатели Малибу», «Зачарованные», «Бухта Доусона» и многих других. Сейчас актеру 48 лет. Он продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. Последнее его появление на экране было в проекте «Ривердэйл».

Шон Уильям Скотт

Шон больше известен как актер комедийного жанра. Сейчас Скотту 43 года. Его фильмография насчитывает более 30 ролей. Последний фильм с его участием вышел в 2019 году — «Зеленый дельфин».
Видео дня. Кто едва не сломал карьеру Станиславу Любшину
Комментарии
Актеры , Блондинка в законе , Пункт назначения , Зачарованная , Ривердэйл , Новичок , Спасатели Малибу , Одиссея , Керр Смит , Шонн Скотт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
Что показывает юная актриса взрослого кино
Что показывает юная актриса взрослого кино
Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью
Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Юная Габби — восходящая звезда кино для взрослых
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Как Михаил Кокшенов стал любимцем Гайдая
07:07
Как Михаил Кокшенов стал любимцем Гайдая
Актеры
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
03:24
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
Актеры
Провальные российские адаптации иностранных сериалов
13:08
Провальные российские адаптации иностранных сериалов
Сериалы
Любовные сцены в кино, которые зашли слишком далеко
04:34
Любовные сцены в кино, которые зашли слишком далеко
Фильмы
Гори, гори ясно
01:00
Гори, гори ясно
Фильмы
Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью
01:02
Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью
Актеры
Случайная карьера звезды «Весны на Заречной улице»
05:15
Случайная карьера звезды «Весны на Заречной улице»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение