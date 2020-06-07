Как изменились актеры «Пункта назначения»

Первый фильм «Пункт назначения» вышел 20 лет назад. «Рамблер» расскажет, как изменились актеры за это время.

Девон Сава

Девону Сава еще ребенком удалось попасть на телеэкраны в детский сериал «Одиссея» . Но настоящая популярность пришла к нему после съемок в фильме «Пункт назначения». Сейчас актеру 41 год. Последнее его появление на большом экране было в фильме «Последняя пуля» в 2020 году. На сегодняшний день у Девона в разработке находятся пять проектов.

Эли Лартер

С 13 лет Эли работала фотомоделью. Однако известность девушка получила именно после выхода фильма «Пункт назначения». Позже она снялась в таких картинах, как «Блондинка в законе» , «Обитель зла» и многих других. Сейчас актрисе 44 года. На данный момент Эли задействована в съемках сериала «Новичок»

В начале своей карьеры Керр снимался в таких популярных сериалах, как «Спасатели Малибу» , «Зачарованные», «Бухта Доусона» и многих других. Сейчас актеру 48 лет. Он продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. Последнее его появление на экране было в проекте «Ривердэйл»

Шон больше известен как актер комедийного жанра. Сейчас Скотту 43 года. Его фильмография насчитывает более 30 ролей. Последний фильм с его участием вышел в 2019 году — «Зеленый дельфин».