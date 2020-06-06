«17 мгновений весны»: скандал, убивший актера

Советского актера Лаврентия Масоху , сыгравшего штандартенфюрера СС Шольца в фильме "Семнадцать мгновений весны" , зрители помнят благодаря его культовой фразе. Впрочем, вместе с шансом стать известным, многосерийный фильм погубил актера. О том, как это было, — в материале "Рамблера".

На выбор кинокарьеры оказал влияние его старший брат — Петр Масоха , один из любимых актеров кинорежиссера Александра Довженко . В 1929 году родственники снимаются в фильме "Комсомолия", после чего Лаврентий всерьез увлекается ремеслом, поступая после института в штат драматического театра имени Ивана Франко.

В конце 1930-х мужчине удается привлечь к себе внимание благодаря роли в картине Леонида Лукова "Большая жизнь" : популярной стала песня "Спят курганы темные", исполненная актером, а режиссер заметил талант Лаврентия, впоследствии отдавая тому фактурные роли.

1930-1940-е годы стали для Масохи продуктивными ввиду обилия ярких образов врагов народа в советском кинематографе тех лет. Их и воплощал актер.

Война отрицательно сказалась на карьере Лаврентия: в начале конфликта он выступал в местных театрах, а после был отправлен в Германию, освободили его только в 1945 году. После двери в большой кинематограф для него закрылись, а сам актер стал заложником образа антигероев и "злодеев" второго плана.

К возможности сыграть в киноленте Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" Масоха отнесся с воодушевлением, несмотря на роль очередного отрицательного персонажа. Так, актер воплотил образ адъютанта группенфюрера СС Мюллера. Зрителям небольшая роль запомнилась по фразе "Штирлиц идет по коридору".

Впрочем, ожидания Масохи от фильма не оправдались: ему непросто давалась работа в проекте Лиозновой из-за сложных немецких званий. О количестве неудачных дублей сцены, когда Шольц докладывает о прибывшем Штирлице, рассказывал Леонид Броневой

"После перерыва он начал: «Группенфюрер, штандартенфюрер Штрирлиц…» Лиознова, режиссер очень требовательный, закричала: «Все, конец смене. Хватит». А через несколько дней этот артист умер. Вот как он переживал" — приводится воспоминание Броневого в книге "Олег Табаков. Либеральный русский театр".

После такой реакции постановщицы Масоха отправился в ресторан и, чтобы справиться со своими эмоциями, заказал 50 грамм водки. Спустя некоторое время его наши мертвым. Посетители вызвали врача, однако было уже поздно.