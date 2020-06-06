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Стало известно, что Бодров сказал жене перед гибелью 

Экспресс газета 49 минут назад
Стало известно, что Бодров сказал жене перед гибелью
Фото: Экспресс газета
В воскресенье, 7 июня, Первый канал покажет два документальных фильма: «Алексей Балабанов: «Найти своих и успокоиться» и «Сергей Бодров: «В чем сила, брат?» Для их подготовки создатели пообщались со многими родными и близкими погибшего актера, которые раскрыли неизвестные до этого подробности его жизни и трагической смерти.
Актриса Дарья Юргенс (в фильме «Брат-2» она исполнила роль Мэрилин) рассказала, что Бодров очень трогательно заботился о своей жене Светлане и частно звонил ей в перерыве между съемками.
«Они были на телефоне все время. Мы вот сидели вместе, и он при нас начинал звонить… Мы понимали, что он звонит домой, ну и с Витькой Сухоруковым куда-то линяли быстренько. Для него это было что-то такое дорогое и очень-очень такое бережное, мне кажется. Очень хрустальное, что ли… Он говорил: «Света, Света, Света, Света». Я все время слышала, у меня это осталось», — рассказала Юргенс.
Оказалось, что Сергей Бодров звонил супруге и из Кармадонского ущелья, буквально за несколько часов до схода лавины, которая и оборвала его жизнь. По словам свидетелей разговора, Сергей и Светлана долго общались и все никак не могли попрощаться — Бодров как будто предчувствовал что-то нехорошее и понимал, что это их последний разговор. В конце он сказал Светлане одну фразу: «Береги детей».
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Комментарии 2
Актеры , Алексей Балабанов , Дарья Юргенс , Сергей Бодров
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