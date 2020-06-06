Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью 

Актриса Дарья Юргенс вспомнила последние слова Бодрова, которые он сказал своей жене перед гибелью. Об этом звезда рассказала в эфире Первого канала.
Выяснилось, что перед тем, как сошел ледник Колка в Кармадонском ущелье, актер разговаривал со своей женой. Сначала они долго не могли попрощаться, и он сказал ей: "Береги детей".
Юргенс также рассказала, что Бодров очень сильно любил свою жену. Каждый раз перед отъездом на съемки он писал ей романтические письма, в которых рассуждал о будущем.
Актриса рассказала, что, когда ее коллега звонил супруге, все вокруг старались отойти от него подальше. Юргенс также добавила, что эти звонки были очень дороги Бодрову.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Валерия рассказала, что Шнуров попросил помощи шоу-бизнесу.