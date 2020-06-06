Стали известны последние слова Бодрова перед гибелью 

Актриса Дарья Юргенс вспомнила последние слова Бодрова, которые он сказал своей жене перед гибелью. Об этом звезда рассказала в эфире Первого канала.

Выяснилось, что перед тем, как сошел ледник Колка в Кармадонском ущелье, актер разговаривал со своей женой. Сначала они долго не могли попрощаться, и он сказал ей: "Береги детей".

Юргенс также рассказала, что Бодров очень сильно любил свою жену. Каждый раз перед отъездом на съемки он писал ей романтические письма, в которых рассуждал о будущем.

Актриса рассказала, что, когда ее коллега звонил супруге, все вокруг старались отойти от него подальше. Юргенс также добавила, что эти звонки были очень дороги Бодрову.