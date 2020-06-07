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Как мать двоих детей стала звездой «взрослых» фильмов 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Не каждая звезда звезда пикантных фильмов может похвастаться тем, что смогла вернуться к работе после рождения двоих детей. Но для Тори Блэк нет ничего невозможного. Кстати, Тори — единственная американская актриса, получившая престижную в индустрии премию AVN дважды. Знаменитая Саша Грей удостоилась этой награды лишь раз.
Ее настоящее имя — Мишель Чапман. Она родилась неподалеку от Сиэтла, в детстве она любила танцевать и играть в футбол с мальчишками, позже увлеклась боксом. После колледжа она собиралась поступать в университет, но деньги на учебу нужно было зарабатывать самостоятельно. Сначала она подрабатывала моделью, потом отправила свои фото в агентство "для взрослых". Ее пригласили на фотосъемки, потом она начала участвовать в коротких роликах. Добившись успеха во Флориде, Мишель перебралась в Лос-Анджелес, где было больше возможностей. Кстати, псевдоним ей помогли придумать друзья.
Сейчас Тори Блэк — одна из самых востребованных актрис, у нее масса профессиональных наград и огромное количество фильмов на счету. Нередко ее приглашают сниматься и в "обычных" сериалах и фильмах.
В галерее "Рамблера" — вдохновляющие фото невероятной актрисы.
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Актеры , Фото , Саша Грей , Консервативная партия
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