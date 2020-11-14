За что Жан Маре невзлюбил «Фантомаса» 

Известная трилогия Андре Юнебеля про гениального преступника Фантомаса вполне могла превратиться в тетралогию, проект даже задумывался создателями как сериал, однако идея так осталась неосуществленной. Отчасти в связи с отказом сниматься одного из ключевых актеров — Жана Маре . "Рамблер" рассказывает, в чем причина такого решения.

Существует информация о том, что проект не продлили ввиду ослабевающего интереса зрителей. Так, "Фантомас против Скотланд-Ярда" показал не самый хороший результат в плане кассовых сборов, да и продолжение, которое планировалось снять в СССР, отказались финансировать.

Кроме того, Жан Маре посчитал, что роли Фантомаса и Фандора не отличаются серьезностью и портят ему карьеру. Впоследствии в своей автобиографии он вообще не упоминает о трилогии Юнебеля. Для актера был важен героический образ журналиста, которого, к его сожалению, затмевал "лысеющий кривляка" комиссар Жюв. Помимо этого от грима и масок Фантомаса у Маре портилась кожа лица.

А вот для Луи де Фюнеса серия фильмом стала настоящим прорывом: будучи уже известным актером, он нашел для себя нишу, которая подарила ему еще большую популярность. В итоге к образу комичного героя он возвращался постоянно.