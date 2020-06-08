Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Три дочери Хаматовой от трех отцов 

Елена Красовская 1 час назад
Видео рассказывает об актрисе Чулпан Хаматовой, которая в последние двадцать лет неизменно входит в число самых востребованных артисток. Чулпан восхищает поклонников не только ролями в театре и кино, но и благотворительной деятельностью. Но за всем этим Хаматова не забыла и о семье: она воспитывает трёх дочерей, которых считает самым большим достижением в жизни. Как получилось, что наследницы актрисы родились от трёх мужчин и как выглядят дочери Чулпан Хаматовой, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как изменились актеры «Пункта назначения» спустя 20 лет.
Актеры , Видео , Пункт назначения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы лучшие фильмы для победы над депрессией
Названы лучшие фильмы для победы над депрессией
Трагическая жизнь звезды «Москва слезам не верит»
Трагическая жизнь звезды «Москва слезам не верит»
Закулисные тайны «Разрушителей легенд»
Закулисные тайны «Разрушителей легенд»
Крокодил напал на ведущую в прямом эфире
Крокодил напал на ведущую в прямом эфире
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Закулисные тайны «Разрушителей легенд»
11:53
Закулисные тайны «Разрушителей легенд»
ТВ
Три дочери Хаматовой от трех отцов
02:56
Три дочери Хаматовой от трех отцов
Актеры
Крокодил напал на ведущую в прямом эфире
00:28
Крокодил напал на ведущую в прямом эфире
ТВ
Как Михаил Кокшенов стал любимцем Гайдая
07:07
Как Михаил Кокшенов стал любимцем Гайдая
Актеры
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
03:24
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
Актеры
Провальные российские адаптации иностранных сериалов
13:08
Провальные российские адаптации иностранных сериалов
Сериалы
Любовные сцены в кино, которые зашли слишком далеко
04:34
Любовные сцены в кино, которые зашли слишком далеко
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение