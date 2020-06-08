Три дочери Хаматовой от трех отцов 

Видео рассказывает об актрисе Чулпан Хаматовой, которая в последние двадцать лет неизменно входит в число самых востребованных артисток. Чулпан восхищает поклонников не только ролями в театре и кино, но и благотворительной деятельностью. Но за всем этим Хаматова не забыла и о семье: она воспитывает трёх дочерей, которых считает самым большим достижением в жизни. Как получилось, что наследницы актрисы родились от трёх мужчин и как выглядят дочери Чулпан Хаматовой, расскажет ролик.