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Почему так рано оборвалась жизнь Андрея Ростоцкого 

Елена Красовская 6 часов назад
Герой видео — актёр Андрей Ростоцкий. Андрей появился на свет в семье творческой, его родителями были популярнейший режиссёр Станислав Ростоцкий и актриса Нина Меньшикова. С юных лет наследник мечтал о кино и впервые снялся ещё подростком. Повзрослев, Андрей стал не только артистом, но и каскадёром и сам исполнял опасные трюки на съёмках. Увы, именно это увлечение и стало причиной его гибели в 45 лет. Смотрите видео и узнайте о жизни одного из самых любимых актёров страны.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с Машей из фильма «Офицеры».
Актеры , Видео , Офицеры , Нина Меньшикова , Андрей Ростоцкий , Станислав Ростоцкий
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