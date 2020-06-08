Почему так рано оборвалась жизнь Андрея Ростоцкого 

Герой видео — актёр Андрей Ростоцкий. Андрей появился на свет в семье творческой, его родителями были популярнейший режиссёр Станислав Ростоцкий и актриса Нина Меньшикова. С юных лет наследник мечтал о кино и впервые снялся ещё подростком. Повзрослев, Андрей стал не только артистом, но и каскадёром и сам исполнял опасные трюки на съёмках. Увы, именно это увлечение и стало причиной его гибели в 45 лет. Смотрите видео и узнайте о жизни одного из самых любимых актёров страны.
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