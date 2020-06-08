Знакомьтесь, австралийская пилотесса Рене Грейси. Когда-то она была первой автогонщицей в престижной туринговой серии Supercars, но так и не познав радости побед, решилась на смелый и отчаянный шаг, который кардинально изменил ее жизнь — девушка бросила автоспорт и выбрала в качестве дальнейшей трудовой деятельности работу вебкам-моделью, а также съемки в кино для взрослых. Надо признать, что все задатки для работы в этой области у нашей сегодняшней героини имеются. Оцените сами!

Мотив 25-летней австралийки прост и понятен, — ей хотелось быть финансово независимой, причем достичь этого за максимально короткое время. По информации The Sun, Грейси заработала очень мало денег за свою карьеру в автогонках, а финансовые выгоды от ее нового призвания должны помочь объяснить людям неординарный выбор молодой девушки.

Грейси начала свою автоспортивную карьеру в картинге, после чего в восемнадцатилетнем возрасте дебютировала в Кубке "Порше Каррера", став первой пилотессой в истории этой серии. В следующем году она дебютировала в серии, которая сейчас имеет название Super2, а на тот момент называлась Dunlop Series (младшая серия V8 Supercars) и по итогам сезона финишировала 18-й в общем зачете. В августе того же года было объявлено, что она будет представлять честь женской команды Falcon Prodrive Racing вместе со швейцаркой Симоной де Сильвестро за рулем Ford FG X. Чуть позже Рене вместе со своей партнершей по команде приняла участие в легендарном австралийском марафоне "Батерст 1000", однако на 10-м круге гонки Грейси разбила свою машину. Механики смогли ее оперативно восстановить, но гонку в результате удалось закончить лишь с отставанием в 40 кругов от лидера.

В следующем году австралийка вновь соревновалась в серии Super2 и заняла 19-е место в чемпионате, финишировав двенадцатой на этапах Sandown и Homebush. В том сезоне она еще раз объединилась с де Сильвестро для выступления на "Батерст 1000", сменив "Форд" на заводской "Ниссан" и, несмотря на старт в последних рядах, приехала к финишу 14-й. На следующий сезон Грейси присоединилась к команде Dragon Motor Racing для своей, как оказалось, последней кампании в серии Super2 — увы, она была заменена после пятого из восьми этапов сезона в связи с неудовлетворительными результатами, к тому же оставшись без спонсорской поддержки. На этом карьера привлекательной брюнетки в автоспорте была завершена.

"Я думаю, что в конце концов мне не хватило страсти, и в какой-то момент я поняла, что не так хороша, как все остальные. Я старалась изо всех сил, но пришла к тому, что с мечтой о гонках нужно попрощаться".

По словам девушки, работа с контентом для взрослых приносит ей куда более существенный доход и, по ее признанию, открывает новые возможности.

"Это поставило меня в финансовое положение, о котором я никогда не могла и думать, и мне это очень нравится, — сказала австралийка в интервью Daily Telegraph. В среднем я зарабатываю по 2,5 тысячи долларов в день и в скором времени закрою ипотеку, рассчитанную на 30 лет. Я не могла и мечтать о таких деньгах", — добавила она.

Рене также призналась, что ее семья положительно отнеслась к новости о смене амплуа. "Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, что бы об этом ни думали другие. Верите или нет, но мой папа знает об этом и поддерживает меня. Я думаю, могу сказать, что мой папа действительно горд за мое текущее финансовое положение, в котором я нахожусь, и за тот факт, каких успехов я добилась в работе с сайтом", — добавила австралийка.

Грейси вспомнила, как начинала с публикаций обнаженных фотографий, но заработав около 2 000 долларов за первую неделю, быстро перешла к тому, чтобы делиться своими секс-видео. Сейчас раскованная австралийка, по сообщениям, зарабатывает до 25 000 долларов в неделю в индустрии развлечений для взрослых. Ее пикантный контент обойдется в $12,95/месяц на специальном тематическом веб-сайте, где у нее уже более 2 500 подписчиков.

"Это было лучшее решение, что я принимала за всю свою жизнь", — призналась Грейси сайту News Limited.