Почему Владимир Ивашов прощал жене измены 

Видео рассказывает о самой красивой паре советского кинематографа — Светлане Светличной и Владимире Ивашове. К Владимиру слава пришла после первой же роли в картине «Баллада о солдате» (1959), а вот Светлане пришлось доказывать актёрскую состоятельность куда дольше. Был ли брак Светличной и Ивашова по-настоящему счастливым? Почему Владимир прощал жене измены? Как отнеслась Светлана к увлечению мужа Ларисой Лужиной? Все подробности о жизни актёров — в ролике.
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