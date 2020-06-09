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Почему Владимир Ивашов прощал жене измены 

Елена Красовская 1 час назад
Видео рассказывает о самой красивой паре советского кинематографа — Светлане Светличной и Владимире Ивашове. К Владимиру слава пришла после первой же роли в картине «Баллада о солдате» (1959), а вот Светлане пришлось доказывать актёрскую состоятельность куда дольше. Был ли брак Светличной и Ивашова по-настоящему счастливым? Почему Владимир прощал жене измены? Как отнеслась Светлана к увлечению мужа Ларисой Лужиной? Все подробности о жизни актёров — в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с Машей из фильма «Офицеры».
Актеры , Видео , Баллада о солдате , Офицеры , Владимир Ивашов , Лариса Лужина
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