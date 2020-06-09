Как случай на заправке сделал из Энистон звезду

Многие люди, далекие от актерской среды, уверены, что путь звезд к всемирной славе лежал отнюдь не через тернии. Однако это большое заблуждение.

Действительно, кому-то из артистов удалось прославиться еще в детстве, но многим из них потребовались долгие годы для того, чтобы их талант оценили по достоинству. К последним относится и голливудская звезда Дженнифер Энистон . Подробнее о том, как жила актриса до того, как прославиться на весь мир, — в материале "Рамблера".

Энистон повезло родиться в актерской семье, с самого детства она знала, с кого брать пример. Однако, несмотря на это, успех к ней пришел не сразу: в юности Энистон не могла похвастаться крупными ролями и знаковыми проектами в своей фильмографии. Съемки с ее участием регулярно отменяли, эпизодические сцены из фильмов вырезали, а если картины с Энистон все-таки выходили в прокат, то они были провальными.

Актриса не сдавалась, но с каждым годом ее вера в собственный успех ослабевала. Дженнифер и предположить не могла, что ее жизнь на 180 градусов повернет один случай.