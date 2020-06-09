Популярные актеры, осужденные за преступления 

Популярные люди нередко попадают на скамью подсудимых. Иногда знаменитости совершают преступления под воздействием алкоголя, а последствия оказываются самыми страшными. "Рамблер" рассказывает об актерах, которых посадили в тюрьму.

"Молодая гвардия", Советский актер Георгий Юматов известен по фильмам "Офицеры", "Один из нас", "Разные судьбы" "Баллада о солдате" и многим другим. В 90-е годы он начал злоупотреблять алкоголем. В 1994 году у Юматова умерла собака. Он попросил дворника помочь похоронить питомца, а потом пригласил выпить. Дома у актера между мужчинами случился конфликт. По словам Юматова, дворник оскорбил его и сказал, что лучше бы войну выиграли немцы. За это он выстрелил в мужчину из ружья. Актер провел два месяца в "Матросской тишине". Но адвокат доказал, что Юматов превысил рамки необходимой обороны, и его отпустили под подписку о невыезде. В 1995 году дело закрыли.

Валентину Малявину знали во всем Советском Союзе. Актриса снялась в фильмах «Иваново детство», «Подсолнух», «Король-олень» , «Портрет Дориана Грея». Но крест на ее карьере поставили алкоголь и тюрьма. Гражданским мужем Малявиной был Станислав Жданько . В 1978 году его обнаружили мертвым дома. Сначала следствие заключило, что это было самоубийство по неосторожности. Однако через пять лет дело возобновили: Малявину обвинили в умышленном убийстве и приговорили к девяти годам тюрьмы. В 1988 году актрису освободили по амнистии. Сама она отрицала свою вину.

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"