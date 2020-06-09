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Популярные актеры, осужденные за преступления 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Популярные актеры, осужденные за преступления
Фото: depositphotos.com
Популярные люди нередко попадают на скамью подсудимых. Иногда знаменитости совершают преступления под воздействием алкоголя, а последствия оказываются самыми страшными. "Рамблер" рассказывает об актерах, которых посадили в тюрьму.

Георгий Юматов

Кадр из фильма "Офицеры"
Советский актер Георгий Юматов известен по фильмам "Офицеры", "Один из нас", "Разные судьбы", "Молодая гвардия", "Баллада о солдате" и многим другим. В 90-е годы он начал злоупотреблять алкоголем. В 1994 году у Юматова умерла собака. Он попросил дворника помочь похоронить питомца, а потом пригласил выпить. Дома у актера между мужчинами случился конфликт. По словам Юматова, дворник оскорбил его и сказал, что лучше бы войну выиграли немцы. За это он выстрелил в мужчину из ружья. Актер провел два месяца в "Матросской тишине". Но адвокат доказал, что Юматов превысил рамки необходимой обороны, и его отпустили под подписку о невыезде. В 1995 году дело закрыли.

Валентина Малявина

Кадр из фильма "Иваново детство"
Валентину Малявину знали во всем Советском Союзе. Актриса снялась в фильмах «Иваново детство», «Подсолнух», «Король-олень», «Портрет Дориана Грея». Но крест на ее карьере поставили алкоголь и тюрьма. Гражданским мужем Малявиной был Станислав Жданько. В 1978 году его обнаружили мертвым дома. Сначала следствие заключило, что это было самоубийство по неосторожности. Однако через пять лет дело возобновили: Малявину обвинили в умышленном убийстве и приговорили к девяти годам тюрьмы. В 1988 году актрису освободили по амнистии. Сама она отрицала свою вину.

Николай Годовиков

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Актер Николай Годовиков стал популярен еще в 18 лет, после роли красноармейца Петрухи в фильме "Белое солнце пустыни". За всю свою жизнь он трижды попадал в тюрьму. В первый раз за тунеядство: он провел год в исправительной колонии "Яблоневка". Не успел Годовиков выйти, как в 1980 году его осудили за кражу. Актера приговорили к четырем годам лишения свободы. Но и на этом он не остановился. В 1991 году Годовикова вновь посадили за кражу. Он провел 2,5 года в колонии строгого режима «Тройка».
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Комментарии
Актеры , Баллада о солдате , Король-олень , Офицеры , Молодая гвардия , Иваново детство , Разные судьбы , Станислав Жданько , Валентина Малявина , Георгий Юматов , Николай Годовиков , ФСИН
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