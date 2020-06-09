Роли, за которые мы любим Джонни Деппа

Сегодня одному из самых популярных голливудских актеров Джонни Деппу исполняется 57 лет. Любимый многими артист получил наибольшую известность благодаря кинолентам Тима Бертона , а также серии фильмов о пирате Джеке Воробье. "Рамблер" вспоминает лучшие образы Джонни Деппа (помимо "Пиратов Карибского моря"), за которые мы его так любим.

Кадр из фильма "Эдвард руки-ножницы"

Одной из первых знаковых ролей стал образ доброго парня Эдварда: немногословный и невинный персонаж так полюбился зрителям, что некоторые до сих пор считают эту работу лучшей в фильмографии актера.

"Что гложет Гилберта Грэйпа"

Зритель привык видеть голливудского актера в роли нестандартных персонажей — различных чудиков, эксцентриков и прочих фактурных героев. Многогранность Деппа как актера в данном контексте подчеркивают как вышеперечисленные роли, так и обычные, где, впрочем, тоже необходимо применить весь свой талант.

Кадр из фильма "Что гложет Гилберта Грэйпа"

В картине "Что гложет Гилберта Грэйпа" актер предстает в качестве молодого парня, которому вместо выстраивания собственной жизни приходится заботиться об умственно отсталом брате и страдающей ожирением матери. Как отмечают критики, у Джонни отлично получилось сыграть мучающегося от ответственности молодого человека.

Кадр из фильма "Сонная лощина"

Третья работа Тима Бертона и Джонни Деппа представляет последнего в образе констебля Икабода Крейна, прибывающего в Сонную Лощину для расследования таинственных убийств. Сначала герой пытается объяснить все с научной точки зрения, а только потом начинает понимать, что город страдает от сверхъестественной угрозы.

Прекрасная фэнтезийная кинолента Тима Бертона открывает зрителям настоящий мир сладостей, которым заведует Вилли Вонка, блестяще сыгранный Джонни Деппом.

Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

"Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" Примечательно, что фильмы с Джонни Деппом, даже если не учитывать пиратскую серию и "Алису", собирают хорошие суммы. Например, "Чарли и шоколадная фабрика" принесла $475 млн

Кадр из фильма "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит"

Трагизм в игре и музыке — то, с чем у Джонни Деппа никогда не было проблем. Роль цирюльника с Флит-стрит принесла актеру третью номинацию на "Оскар" и второй "Золотой Глобус". В качестве Суини Тодда талант голливудской звезды раскрылся в полной красе, а мотив мести как смысла жизни воплощен им безупречно.

А какой фильм с участием Джонни Деппа любите вы?