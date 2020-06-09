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Не только Джек Воробей: роли, за которые мы любим Джонни Деппа 

Мария Сергеева 1 час назад
Роли, за которые мы любим Джонни Деппа
Фото: Кадр из фильма "Джонни Д."
Сегодня одному из самых популярных голливудских актеров Джонни Деппу исполняется 57 лет. Любимый многими артист получил наибольшую известность благодаря кинолентам Тима Бертона, а также серии фильмов о пирате Джеке Воробье. "Рамблер" вспоминает лучшие образы Джонни Деппа (помимо "Пиратов Карибского моря"), за которые мы его так любим.

"Эдвард руки-ножницы"

Кадр из фильма "Эдвард руки-ножницы"
Одной из первых знаковых ролей стал образ доброго парня Эдварда: немногословный и невинный персонаж так полюбился зрителям, что некоторые до сих пор считают эту работу лучшей в фильмографии актера.

"Что гложет Гилберта Грэйпа"

Зритель привык видеть голливудского актера в роли нестандартных персонажей — различных чудиков, эксцентриков и прочих фактурных героев. Многогранность Деппа как актера в данном контексте подчеркивают как вышеперечисленные роли, так и обычные, где, впрочем, тоже необходимо применить весь свой талант.
Кадр из фильма "Что гложет Гилберта Грэйпа"
В картине "Что гложет Гилберта Грэйпа" актер предстает в качестве молодого парня, которому вместо выстраивания собственной жизни приходится заботиться об умственно отсталом брате и страдающей ожирением матери. Как отмечают критики, у Джонни отлично получилось сыграть мучающегося от ответственности молодого человека.

"Сонная лощина"

Кадр из фильма "Сонная лощина"
Третья работа Тима Бертона и Джонни Деппа представляет последнего в образе констебля Икабода Крейна, прибывающего в Сонную Лощину для расследования таинственных убийств. Сначала герой пытается объяснить все с научной точки зрения, а только потом начинает понимать, что город страдает от сверхъестественной угрозы.

"Чарли и шоколадная фабрика"

Прекрасная фэнтезийная кинолента Тима Бертона открывает зрителям настоящий мир сладостей, которым заведует Вилли Вонка, блестяще сыгранный Джонни Деппом.
Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"
Примечательно, что фильмы с Джонни Деппом, даже если не учитывать пиратскую серию и "Алису", собирают хорошие суммы. Например, "Чарли и шоколадная фабрика" принесла $475 млн

"Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит"

Кадр из фильма "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит"
Трагизм в игре и музыке — то, с чем у Джонни Деппа никогда не было проблем. Роль цирюльника с Флит-стрит принесла актеру третью номинацию на "Оскар" и второй "Золотой Глобус". В качестве Суини Тодда талант голливудской звезды раскрылся в полной красе, а мотив мести как смысла жизни воплощен им безупречно.
А какой фильм с участием Джонни Деппа любите вы?
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Комментарии 3
Актеры , Эдвард руки-ножницы , Сонная Лощина , Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит , Оскар , Чарли и шоколадная фабрика , Джонни Депп , Тим Бертон
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