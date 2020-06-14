В каких фильмах сыграл Дональд Трамп 

14 июня 45-й президент США Дональд Трамп отмечает свой день рождения. За всю свою жизнь он снялся в около 25 картинах, в большинстве из которых он играл самого себя. К такому празднику «Рамблер» сделал подборку с яркими ролями Трампа.

«Призраки этого не делают»

Дебют Дональда Трампа состоялся в 1989 году в фильме «Призраки этого не делают». По сюжету, муж Бо Дерек в самом начале фильма покончил жизнь самоубийством. На небесах ему сообщили, что при желании он может вернуться на Землю, но уже в другом теле. Трамп сыграл самого себя. За роль второго плана будущий президент даже получил антинаграду «Золотая малина».

«Один дома 2»

По сюжету, главный герой прибывает в знаменитый отель «Плаза», владельцем которого на тот момент как раз и был Дональд Трамп. Мальчик встречает Трампа и спрашивает у него, где находится ресепшн. Интересный факт, что в конце прошлого года канадский телеканал удалил эпизод с его участием.

В кинокомедии «Образцовый самец» Дональд Трамп не только появился в роли самого себя, но и вместе со своей женой Меланией. По сюжету, Дерек Зуландер несколько лет подряд занимал лидирующие позиции в рейтинге мужчин-моделей. Однако в новом году приз у него отобрал главный конкурент Хэнсел.