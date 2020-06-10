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Как забеременеть в 16 и стать звездой 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Дебют Фары Абрахам состоялся в телешоу "Беременна в 16" в 2009 году, она понравилась зрителям, ее заметили продюсеры. После этого ее пригласили принять участие в шоу "Молодая мама", в котором она задержалась на четыре сезона. На этом амбициозная Фара Абрахам не остановилась, а продолжала развивать все грани своего таланта. Она записала студийный альбом в 2012 году, выпустила книгу "Конец моим подростковым мечтам", которая стала бестселлером. Девушка также работала моделью и часто участвовала в откровенных фотосессиях. А еще через год Фара Абрахам прославилась и как актриса "взрослого" кино. Она сыграла в фильме "Фарра Суперстар: Элмо необрезанный" и в его продолжении.
Сейчас Фара Абрахам продолжает сниматься на телевидении, выступать как певица и играть в фильмах пикантного жанра. При этом девушка позиционирует себя как молодая мама и уверяет, что фильмах для взрослых нет ничего такого, чего нужно стыдиться.
В галерее "Рамблера" — самые красочные фотографии целеустремленной и многогранной Фары Абрахам.
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