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От Лоуренс с Купером до Боярской с Козловским: топ-8 актерских пар, которые часто играют влюбленных 

WMJ.ru 7 часов назад
8 актерских пар, которые часто играют влюбленных
Фото: Кадр из фильма «Серена»
Кинематограф славится не только своим экшеном и масштабом, но и красивыми историями любви. Мы собрали топ-8 главных актерских пар Голливуда, которые сыграли влюбленных сразу в нескольких фильмах.

Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер

Сколько слухов породила первая совместная работа актеров лента «Мой парень — псих». По сюжету герои Лоуренс и Купера спасали друг друга после пережитых потерь на личном фронте и вместе находили в жизни те самые «серебристые лучики надежды» (фраза, заложенная в оригинальное название фильма).
Масла в огонь подлила церемония вручения премии «Оскар», во время которой поднимающаяся на сцену за своей наградой Лоуренс упала на ступенях, запутавшись в платье, а Купер, как настоящий джентльмен, подбежал к актрисе, чтобы помочь ей встать.
Тогда весь мир был уверен, что между экранными партнерами есть что-то большее, чем профессиональные отношения, но эти догадки так и не получили своего подтверждения.
Более того, актеры сыграли влюбленных еще два раза — в «Джой» и «Серене». Примечательно, что, будучи свободным, Купер за пределами съемочной площадки не пытался изобразить с Лоуренс роман так рьяно, как делал это с Леди Гагой, находясь в отношениях с Ириной Шейк.

Эмма Стоун и Райан Гослинг

В 2011 году на экраны вышла незатейливая, но милая романтическая комедия «Эта дурацкая любовь». Зрители тепло приняли фильм, не подозревая, что на экране родился новый красивый актерский дуэт. Впоследствии Стоун и Гослинг сыграли влюбленных в криминальном триллере «Охота на гангстеров» и мюзикле «Ла-Ла Ленд». Экранная химия между актерами вспыхивает только на съемочной площадке, а в реальной жизни Эмма и Райан никогда не встречались, но крепко дружат. На красных дорожках артисты часто подкалывают друг друга и признаются, что любят свой дуэт, пусть настоящих романтических чувств между ними никогда и не было.

Елизавета Боярская и Данила Козловский

Елизавета и Данила дружат уже много лет. По воспоминаниям актера, они познакомились на вступительных экзаменах в театральное училище — наследница Боярского сама пригласила его себе в партнеры для экзамена по хореографии. После окончания училища артисты продолжили работать вместе в одном театре под руководством Льва Додина — своего мастера.
Кадр из фильма «Статус: Свободен»
На экране Боярская и Козловский играли влюбленных дважды — в военной романтической комедии «Пять невест» и в обреченной истории любви в большом городе «Статус: Свободен». Актерский дуэт кажется настолько убедительным, что за пределами экрана Елизавете и Даниле не раз приписывали роман. Сами артисты эту информацию всячески отрицают и подчеркивают, что их экранная химия не более чем результат крепкой дружбы в реальной жизни.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

Трудно найти в Голливуде более крепкий дружеский союз, чем союз Кейт и Лео. Актеры познакомились на съемочной площадке «Титаника», и до сих пор короткая, но яркая история любви их героев остается канонической. Вопреки ожиданиям зрителей, за пределами экрана Уинслет и Ди Каприо остались друзьями. Актриса больше всех болела за коллегу во время вручения ему долгожданного «Оскара», а сам Лео вел Кейт к алтарю во время ее последней свадьбы. После «Титаника» актеры долго подыскивали подходящий материал для новой совместной работы.
Таким проектом стала надрывная драма о пленительных мечтах, разбивающихся о быт, «Дорога перемен». Актеры пошли от обратного и воплотили на экране пару, чьи чувства не зарождаются, а подходят к своему неизбежному завершению. Пусть эта история была лишена очарования «Титаника», но оказалось, что актерам в очередной раз удалось убедительно сыграть любовь даже во время ее заката.

Кейт Хадсон и Мэттью МакКонахи

Актеров прославил их экранный роман в главной романтической комедии начала двухтысячных «Как отделаться от парня за 10 дней». Лента, несмотря на свою простоту и предсказуемость, смогла похвастаться успехом у зрителей и хорошими кассовыми сборами.
Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»
МакКонахи, который всегда славился репутацией настоящего голливудского сердцееда, не стал распространять свои чары на Хадсон — актриса в тот момент была несвободна и на мимолетную интрижку размениваться не стала. Зато они снова сыграли страстных влюбленных, но уже не в романтической комедии, а в приключенческом боевике «Золото дураков», который вышел на экраны пятью годами позже.

Кристен Стюарт и Джесси Айзенберг

Актеры впервые сыграли влюбленную парочку в картине «Парк культуры и отдыха». По сюжету между их героями постепенно и временами неуклюже зарождалось первое серьезное чувство. После премьеры фильма пресса принялась женить актеров, но те, игнорируя домыслы, из раза в раз появлялись на публике с другими вторыми половинками.
В 2015 году артисты снова изобразили любовь в ленте «Ультраамериканцы», а свой статус идеальной экранной пары закрепили ретрокомедией Вуди Аллена «Светская жизнь». Их экранные герои чем-то похожи на самих актеров — стеснительные интроверты, которых тяжело расшевелить. Возможно, именно в этом и кроется успех и очарование их актерского дуэта.

Сирша Ронан и Тимоти Шаламе

Впервые актеры сыграли пару в подростковой драме взросления «Леди Берд». По сюжету между героем Тимоти и героиней Сирши возникала взаимная симпатия, которой так и не удалось перерасти в настоящий роман. Дубль два в их общей фильмографии случился благодаря картине «Маленькие женщины».
В экранизации классического романа Луизы Мей Олкотт герои Ронан и Шаламе вновь не сходятся в своих влюбленностях в едином времени: когда персонаж Тимоти признается в любви своей избраннице, она отвечает ему отказом, а когда героиня Сирши готова раскрыть сердце близкому другу, он оказывается в отношениях с другой. Несмотря на легкий налет трагичности отношений их экранной пары, Сирша и Тимоти намерены и дальше работать вместе. Так, осенью 2020 года на экраны должна выйти новая картина Уэса Андерсона «Французский диспетчер», в которой оба актера снова сыграют пару.

Кейт Бланшетт и Брэд Питт

В середине нулевых эта актерская пара казалась очень органичной для любой истории — хоть для масштабного полотна «Загадочная история Бенджамина Баттона» Финчера, хоть для оголенного «Вавилона» Иньярриту. Оба режиссера увидели этих актеров в совершенно разных образах, но в обоих случаях их дуэт получился ярким и запоминающимся. Даже спустя 12 лет с момента выхода на экраны «Бенджамина Баттона» актеры продолжают уверять журналистов, что не прочь встретиться на экране снова, но, как и их экранным героям из экранизации Фицджеральда, Кейт и Брэду просто необходимо суметь оказаться рядом в одно время и в одном месте.
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