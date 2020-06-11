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Как актриса без образования стала всесоюзной звездой 

Елена Красовская 5 часов назад
Героиня видео — актриса Вера Глаголева. Вера не собиралась связывать жизнь с кино и на киностудию попала случайно. Там её заметил актёр и режиссёр Родион Нахапетов, который и открыл новую звезду для публики. Позднее Нахапетов стал и мужем Веры Глаголевой, хотя спустя годы брак распался. Какую роль так и не сыграла Вера и почему она решила встать по другую сторону камеры? Ролик расскажет о жизни замечательной советской и российской актрисы.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с девочкой из фильма «Странные взрослые».
Актеры , Видео , Вера Глаголева , Родион Нахапетов
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