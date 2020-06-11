Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Роулинг

Артистка опубликовала несколько постов в своем Twitter-аккаунте после скандала, возникшего вокруг высказываний автора серии книг о Гарри Поттере

«Трансгендеры — это те, кем они себя считают, и они заслуживают того, чтобы прожить свою жизнь, не подвергаясь постоянному допросу или сообщая, что они не те, кем себя считают», — высказалась артистка.

По словам Уотсон, она хочет, чтобы ее трансгендерные фолловеры знали, что она и другие люди по всему миру уважают их и любят такими, какие они есть. Актриса также сообщила, что перевела деньги организациям, которые занимаются гендерными вопросами.

7 июня Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?» В результате пользователи сети обвинили писательницу во враждебном отношение к трансгендерным и транссексуальным людям.