Что стало с главным Дедом Морозом страны 

Он был одним из самых востребованных и красивых советских актеров, но многие запомнили его по одной главной роли — Деда Мороза, в образе которого в течение двадцати лет Николай Мерзликин появлялся перед детьми на новогодних праздниках в спорткомплексе «Олимпийский». Эта же роль стала для него и последней. Что произошло с главным Дедом Морозом страны, рассказывает «Рамблер».

О том, что Николай станет актером, никто не мог даже подумать. После школы юноша поступил в медицинский институт, но, проучившись всего год, понял, что сделал неправильный выбор. Мерзликину хотелось выступать перед людьми и он отправился покорять столичные театральные вузы. Без особых проблем Николай поступил в ГИТИС. А вот на экранах впервые появился, когда служил в армии.

Режиссер Татьяна Лиознова утвердила его на главную роль в фильме «Рано утром», которая принесла дебютанту первую популярность. Во время службы Николай успел сняться еще в двух фильмах «Зося» и «Человек, которого я люблю».

Кадр из фильма "Рано утром"

Талантливый и симпатичный актер пользовался популярностью. Всего за свою жизнь Мерзликин сыграл более 80 ролей в кино, кроме того он получил еще и режиссерское образование, был режиссером ТЮЗа в Киеве, а также главным режиссером Театра-студии киноактера при киностудии им. Довженко.

В годы перестройки ролей в кино и театре стало меньше, но в новой реальности Николай все же нашел свое место: стал играть Деда Мороза на новогодних праздниках в спорткомплексе «Олимпийский». Это занятие приносило и ему самому огромное удовольствие, в этом образе он выходил до последнего своего дня.

3 января 2007 года Николай Мерзликин, как обычно, отыграл представление в «Олимпийским» и вернулся домой, где внезапно почувствовал себя плохо. Скорая приехать не успела: актер скончался от сердечного приступа.