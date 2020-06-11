Трагедия актера фильма «Иваново детство» 

Валентин Зубков сыграл в кино около 50 ролей, хотя актерского образования у него не было. Его обожали поклонники, в профессии он тоже был востребован, личная жизнь тоже сложилась счастливо. Но ужасная трагедия сломала Зубкова. О том, что же произошло, рассказывает «Рамблер».

Зубков прошел через Великую Отечественную войну, о которой не любил рассказывать. На фронте ему диагностировали туберкулез и комиссовали. Молодой человек увлекся самодеятельностью: выступал на сцене, читал стихи, пел песни. Однажды театральный режиссер, увидевший его в одной из сценок, после представления сказал Валентину, что ему непременно нужно сниматься в кино. Так и случилось.

Дебютировал Зубков в эпизодической роли в фильме «Близнецы» (1945), после которой его карьера стремительно пошла вверх. Он много снимался в эпизодах, порой его фамилию даже не указывали в титрах, но Валентин не унывал, набирался опыта. А еще ему выдалась возможность заниматься в театральной студии МГУ, которой руководил Константин Воинов . Позже Зубков много снимался в его фильмах, исполняя главные роли.

В 24 года Валентин женился, один раз и на всю жизнь. Они с супругой Ниной очень хотели детей, но мечты долгое время оставались лишь мечтами. Лишь спустя 7 лет на свет появился их единственный сын Сергей.

Зубков много снимался, был весьма успешен, особенно после роли Степана, друга героя Алексея Баталова в фильме «Летят Журавли». Запомнился зрителям и его капитан Леонид Холин из "Иванова детства".

Слава чуть было не обернулась негативной стороной: Зубков стал выпивать. Но на помощь пришла жена Нина, сумев вытащить Валентина из порочного круга.

Со временем приглашений на роли становилось все меньше, но совсем без работы Зубков все же не оставался. А главное — рядом всегда были любящая жена и сын.

Однако летом 1977 года в семье случилась беда. Зубковы отправились в гости к родственникам, где 23-летний сын Валентина Сергей отправился с другом на лодке кататься по реке. По какой-то причине лодка перевернулась, а быстрое и сильное течение не позволило молодым людям выбраться на берег. Их тела нашли случайно через сутки довольно далеко от места трагедии.

Единственный, горячо любимый сын Валентина погиб. Зубков не смог смириться с утратой, жизнь для него потеряла смысл. Через некоторое время у актера начало ухудшаться самочувствие, он стал забывать многие вещи, однажды не смог вспомнить, где он живет. Врачи поставили Зубкову диагноз — глубокий склероз.

Вскоре Валентин потерял память практически полностью, перестал узнавать даже любимую жену. К недугу прибавились и другие болезни, Зубков много времени проводил в больницах. Скончался Валентин Зубков 18 января 1979 года.