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Неожиданно низкие гонорары знаменитостей за роли в популярных фильмах 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Неожиданно низкие гонорары знаменитостей
Фото: Кадр из фильма «Далласский клуб покупателей»
Гонорары голливудских звезд исчисляются миллионами долларов. Но за участие в ранних проектах сегодня признанные звезды порой получали невероятно низкую плату. "Рамблер" расскажет о некоторых из них.

«Капитан Америка: Первый мститель»

Крис Эванс на момент подписания контракта на роль в ленте «Капитан Америка: Первый мститель» был уже довольно известным артистом, но ему предложили всего 300 000 при бюджете картины в 140 000 000 долларов.

«Далласский клуб покупателей»

Мэттью МакКонахи — настоящая знаменитость, которую режиссеры мечтают заполучить. Но в какой-то момент актер устал от ролей, которые не давали ему раскрыться, и начал играть в альтернативных лентах. Его выбор пал на «Далласский клуб покупателей», гонорар за участие в котором составил 200 000 долларов. Впрочем, неплохой компенсацией стал «Оскар», полученный Мэттью за роль в этой ленте.

«Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»

Харрисону Форду, сыгравшему Хана Соло в картине «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», заплатили 10 000 долларов. Спустя 40 лет Форд все еще снимается в новых эпизодах «Звёздных войн», а его гонорар за роль в одной из последних частей превысил 25 000 000 долларов.
Видео дня. Звезды, которые резко сменили направление жизни
Комментарии
Актеры , Оскар , Далласский клуб покупателей , Крис Эванс , Харрисон Форд
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