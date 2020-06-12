Как Гайдай создал кинокарьеру журналисту «Огонька»

На съемочную площадку журналист "Огонька" Леонид Плешаков приехал с целью взять интервью у Юрия Никулина. Там его, конечно же, увидел Гайдай и решил, что такой типаж упускать нельзя. В итоге зрители увидели мрачного типа, который сильно напугал Горбункова.

После своего дебюта у известного режиссера Плешаков начал совмещать основную деятельность в "Огоньке" со съемками в кино. Так, фактурный актер появился еще в 14 картинах, где сыграл второстепенных героев или мелькал в эпизодах.

Кадр из фильма "Почти смешная история"

В картотеке Мосфильма журналист так и значился — "колоритный бородач". Плешаков появился в роли попутчика из "Почти смешной истории", сыграл отца Семена в киноленте "Михайло Ломоносов" , а последним его образом стал скульптор Лопатин в фильме "Выбор"

Кадр из фильма "Выбор"

Актера-эпизодника не стало в 2004 году, когда ему было 72 года. Похоронен он на Останкинском кладбище в Москве.