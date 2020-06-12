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Как Гайдай построил кинокарьеру журналисту «Огонька» 

Мария Сергеева 4 часа назад
Как Гайдай создал кинокарьеру журналисту «Огонька»
Фото: Кадр из фильма "Михайло Ломоносов"
В комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" многие запомнили брутального бородача, который, сверкая очками, с папиросой в зубах и медальоном в виде черепа, спрашивал у героя Юрия Никулина: "Папаша, огоньку не найдется?". "Рамблер" рассказывает о том, как столь суровый тип появился в кадре, и что с ним стало дальше.
На съемочную площадку журналист "Огонька" Леонид Плешаков приехал с целью взять интервью у Юрия Никулина. Там его, конечно же, увидел Гайдай и решил, что такой типаж упускать нельзя. В итоге зрители увидели мрачного типа, который сильно напугал Горбункова.
После своего дебюта у известного режиссера Плешаков начал совмещать основную деятельность в "Огоньке" со съемками в кино. Так, фактурный актер появился еще в 14 картинах, где сыграл второстепенных героев или мелькал в эпизодах.
Кадр из фильма "Почти смешная история"
В картотеке Мосфильма журналист так и значился — "колоритный бородач". Плешаков появился в роли попутчика из "Почти смешной истории", сыграл отца Семена в киноленте "Михайло Ломоносов", а последним его образом стал скульптор Лопатин в фильме "Выбор".
Кадр из фильма "Выбор"
Актера-эпизодника не стало в 2004 году, когда ему было 72 года. Похоронен он на Останкинском кладбище в Москве.
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Комментарии
Актеры , Выбор , Бриллиантовая рука , Михайло Ломоносов , Леонид Плешаков , Юрий Никулин , Леонид Гайдай
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