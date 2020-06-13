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Что стало с Пьеро из «Приключений Буратино» 

Мария Сергеева 7 часов назад
Что стало с Пьеро из «Приключений Буратино»
Фото: Кадр из фильма "Приключения Буратино"
Культовый детский мюзикл Леонида Нечаева "Приключения Буратино" показал зрителям, насколько хорошо дети могу воплотить в жизнь сказочных персонажей. При минимуме декораций и спецэффектов режиссеру благодаря игре юных актеров и именитых артистов, а также сценарию, основанному на сказке Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино" удалось достичь успеха. "Рамблер" продолжает рассказывать о том, что стало с героями известной картины.
Во время съемок в экранизации сказки Роману Столкарцу, сыгравшему Пьеро, было всего пять лет. На этом и закончилась кинокарьера мальчика. В конце 1980-х годов он вместе с родителями эмигрировал в Израиль, где и стал специалистом в области педиатрии, помогая маленьким пациентам.
Кадр из телепередачи "Герои нашего детства"
В качестве хобби исполнитель роли Пьеро занимается виноделием, разливая напиток собственного приготовления по бутылкам с особенными этикетками, на которых написаны различные добрые пожелания.
По его собственным словам, он часто вместе с детьми смотрит "Приключения Буратино", а его любимая сцена — та, где Пьеро исполняет свою известную песню.
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Комментарии 8
Актеры , Приключения Буратино , Леонид Нечаев , Алексей Толстой
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