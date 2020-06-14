Почему девочку в фильме «Родня» сыграл мальчик 

Постановщик отсмотрел многих девочек, которые пробовались на роль Иришки, однако нужного образа все не было. В итоге, режиссер вспомнил о юном даровании, которое сыграло Андрюшу в картине "Несколько дней из жизни И. И. Обломова". Талантливый мальчик смог изобразить нахальную и раскрепощенную девочку, что и требовалось Михалкову.

После Стукова ждал успех с главной ролью в экранизации романа "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" . У актера было еще несколько удачных проектов, в которых он реализовывал свою одаренность, но далее он выбрал профессию режиссера.

Кадр из фильма "Трюкачи"