Почему девочку в фильме «Родня» сыграл мальчик 

Трагикомедия "Родня", снятая Никитой Михалковым, повествует о желании сельской женщины Марии Коноваловой навестить дочь Нину и любимую внучку Иришку, роль которой исполнил юный актер Федор Стуков. "Рамблер" рассказывает, почему именно мальчик сыграл дочь героини Светланы Крючковой.
Постановщик отсмотрел многих девочек, которые пробовались на роль Иришки, однако нужного образа все не было. В итоге, режиссер вспомнил о юном даровании, которое сыграло Андрюшу в картине "Несколько дней из жизни И. И. Обломова". Талантливый мальчик смог изобразить нахальную и раскрепощенную девочку, что и требовалось Михалкову.
После Стукова ждал успех с главной ролью в экранизации романа "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". У актера было еще несколько удачных проектов, в которых он реализовывал свою одаренность, но далее он выбрал профессию режиссера.
Кадр из фильма "Трюкачи"
В настоящее время снимается постановщик достаточно редко, больше радуя зрителей своими сериалами. Из-под его руки вышли: "Как я встретил вашу маму", "Восьмидесятые", "Физрук" и др.